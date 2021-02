El PS demana la documentació relativa a l’adjudicació d’assegurances per a l’Administració general

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha rebut un elevat nombre de queixes de les empreses del sector de les assegurances en relació amb el plec de bases del concurs per l’adjudicació de quatre lots de cobertures per l’Administració General, així com dels criteris que es van establir d’aquest. Després de fer reunions amb el sector afectat per recollir els seus neguits i els seus dubtes, des de la formació socialdemòcrata s’ha decidit tramitar una demanda d’informació al Govern per accedir a tota la documentació relativa a l’elaboració de aquest plec de bases. “Volem conèixer les motivacions dels canvis introduïts en relació amb la contractació de les pòlisses d’assegurança i la decisió final del Govern”, ha explicat el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López.

Des del PS es comprometen a estudiar tota la informació que obtinguin per part de Govern, i remarquen la importància de la transparència i la rigorositat amb les contractacions públiques. En aquest sentit, López ha volgut recordar que fa molts anys que aquest concurs estava pendent, i assenyala que “algunes de les disposicions i el resultat final que ha donat aquesta licitació, ha sorprès al sector”.

En primer lloc, el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, sol·licita tenir accés als documents que recullin tota la informació relativa a la preparació dels plecs de bases, les persones que varen intervenir en la seva preparació i les que es van contractar a tal efecte, dels quatre lots de cobertures d’assegurances per a l’Administració general, segons edicte del 29-04-2020 publicat en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 56 i edicte de la correcció d’errata del 13-05-2020 publicat en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 64.

Per altra banda, López ha demanat tota la informació i documentació relativa als informes d’adjudicació i la composició de la mesa d’adjudicació dels quatre lots de cobertures d’assegurances per a l’Administració general.