El PS demana informació sobre la participació d’Andorra Telecom als concursos públics i la seva activitat

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font, ha assenyalat que Andorra Telecom s’ha presentat, l’any 2019, a concursos públics i d’entitats parapúbliques, i amb l’objectiu de conèixer els detalls sobre les seves activitats, ha tramitat una pregunta escrita. Font vol saber, en primer lloc, quin ha estat el nombre d’intervencions i serveis realitzats per Andorra Telecom amb concurrència pública en empreses públiques i privades i per sector d’activitat en els darrers 4 anys. En segon lloc, els socialdemòcrates demanen quin és el pla de negoci que Andorra Telecom ha establert per dedicar-se a aquesta opció concursal.

Des del PS insisteixen que “caldria aturar aquest desgavell: les parapúbliques han reduït les seves plantilles durant aquests últims anys subcontractant a privats d’Andorra i en alguns casos de fora, i ara, de cop i volta, veient que les mateixes parapúbliques es presenten a concursos d’altres parapúbliques, fent competència deslleial a altres empreses privades, cal que s’aclareixin i deixin d’actuar a salt de mata, en funció de qui volen perjudicar o beneficiar”, ha explicat el Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font.