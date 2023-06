El PS demana informació sobre ActuaTech

Susanna Vela a la tribuna d’oradors del Consell General. Foto: PS

La consellera general i presidenta suplent del Grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una demanda d’informació sobre els projectes Serveis d’acompanyament de governança i qualitat de la dada i Serveis de definició del model d’interoperabilitat de país, ambdós documents de la Fundació ActuaTech. L’objectiu d’aquesta sol·licitud és la de “conèixer en quins aspectes s‘ha millorat la creació de les dades i com els recursos i la inversió d’aquests projectes s’ha materialitzat i s’ha traslladat a la realitat del dia a dia de l’administració pública per a aquesta transformació digital”.

Pel que fa al primer document esmentat, licitat el 20 d’agost del 2021 a l’empresa Pricewaterhousecoopers Serveis Professionals Andorra, S.L.U per un import de 228.690 euros, la consellera general socialdemòcrata ha sol·licitat la documentació que concreta i desenvolupa la definició del model (casos d’ús i requeriments tecnològics; el document d’arquitectura; l’acord d’estructura en dades origen; la definició del model de dades; els procediments i polítiques d’ingesta, etc.); la implantació del model (repositoris d’informació desplegats; usuaris i polítiques de seguretat implementades; dades ingestades i models de dades creades amb els processos de tractament de dades implementats, etc.); la governança de la dada (model de govern de dades; rols i responsabilitats associades al govern de dades; polítiques i procediments operatius de govern de dades aplicats als casos d’ús identificats; etc.); la data quality a l’origen (dades i mapa de rols i responsabilitats; definicions tècniques de qualitat definides i implementades; referència d’eines de qualitat de dades, etc.) i el Pla de gestió del canvi.

Pel que fa a Serveis de definició del model d’interoperabilitat de país, licitat a Deloitte Andorra Auditors i Assessors S.L. per un import de 134.198 euros, Vela ha demanat el model de Govern d’interoperabilitat del Govern; el model i pla de comunicació; les normatives, catàleg de procediments i selecció d’estàndards; la metodologia d’interoperabilitat; el model de la gestió de demanda d’interoperabilitat i catàleg de servei; la guia de processos de qualitat i seguretat i l’informe final del disseny del model tecnològic.

En aquest sentit, la consellera general destaca que “les dades són un recurs essencial per al progrés de la societat en general i per això s’han de gestionar i governar de forma adequada i evitar els riscos que hi ha associats”.