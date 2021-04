El PS demana els motius de les visites oficials del ministre Gallardo a Madrid

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat a Sindicatura quatre preguntes escrites sobre el desplaçament oficial que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va efectuar el passat 23 de març a Madrid i del qual “el Govern no ha donat cap tipus de detall”, afirma el PS en un comunicat. López ha sol·licitat saber l’agenda de les reunions i de les visites de Gallardo i amb quins grups parlamentaris i representants d’aquests es va trobar, ja que els socialdemòcrates han rebut informació sobre que també ho va fer amb membres del partit polític espanyol d’extrema dreta VOX, en concret amb el seu portaveu, Iván Espinosa de los Monteros. El president del grup socialdemòcrata també ha demanat amb quins empresaris, grups empresarials i professionals, entre d’altres, es va reunir el ministre i on van tenir lloc, així com quina va ser la delegació andorrana que es va desplaçar fins a la capital espanyola per a aquestes trobades oficials.

Els socialdemòcrates subratllen que les visites de Gallardo s’han conegut per la premsa i les xarxes socials i que únicament s’ha destacat la trobada que va tenir amb la presidenta del Congrés dels diputats espanyol, la socialista Meritxell Batet, i amb una quinzena d’empresaris, dels quals es desconeix la identitat, amb l’objectiu de presentar-los, suposadament, les oportunitats d’inversió al Principat. El grup parlamentari tampoc entén perquè Gallardo, com a ministre, no es va reunir amb cap dels seus homònims i sí ho va fer amb la presidenta del congrés, una equivalència que pertocaria a la Síndica General.