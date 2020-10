El PS demana els estudis i calendaris de les reformes del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino

El Conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font, ha tramitat una demanda d’informació amb l’objectiu d’accedir als estudis, projectes, informes i calendari dels treballs relatius a les millores i reformes del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO).

Des del PS assenyalen que senten “noticies que s’estan fent adjudicacions parcials i ens interessaria saber en base a quins projectes s’estan fent, amb quines adjudicacions públiques i en base a quins concursos s’ha procedit per fer aquests treballs”, ha explicat aquest dimecres al matí el conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font. Els socialdemòcrates també volen saber si aquestes actuacions són una continuïtat del projecte que ja s’havia establert per aquell indret, o si, per contra, són inconnexes i quan el dia de demà es vulgui dur a terme el projecte s’hauran de desfer”, ha explicat Font.