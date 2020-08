El PS demana els contractes de lloguer dels espais ocupats fins ara per la Seu de la Justícia i el COEX

El conseller general socialdemòcrata Jordi Font ha entrat una demanda d’informació per accedir als contractes de lloguer de l’edifici que alberga la Seu de la Justícia, a l’avinguda Tarragona, i del terreny que acollia les instal·lacions del COEX, a Prada Casadet. A la vegada, es demanen les darreres dues anualitats de cadascun dels lloguers.

Font ha explicat la demanda pel fet que aquest any s’acaben “dues de les inversions més importants d’aquests últims temps en edificis” i que, malgrat “un dels arguments més utilitzats els últims temps per justificar les inversions multimilionàries en edificis sempre ha estat desplaçar instal·lacions existents en edificis de lloguer i posar-les en edificis de la nostra propietat” -un argument amb el que el conseller socialdemòcrata està completament d’acord-, resulta que “encara no hem pres possessió dels llocs i ja tothom s’està barallant per veure què s’hi pot instal·lar i continuar pagant aquells lloguers tan estrepitosos”.