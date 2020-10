El PS demana el protocol signat pel Govern i el Comú d’Andorra la Vella per construir habitatges públics

El Partit Socialdemòcrata vol conèixer els detalls del protocol de cessió de terreny signat pel Govern i el Comú d’Andorra la Vella per construir habitatges públics a preus raonables. Amb aquest objectiu, el conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez, ha tramitat una demanda d’informació sol·licitant, a banda de la còpia del protocol, la còpia dels annexos, així com la còpia de qualsevol altra documentació on es presenti i es detalli el projecte de construcció d’habitatge públic en aquell terreny.

Des del PS assenyalen que si bé “se’ns ha anunciat la seva existència, encara no hem pogut veure el protocol” que van signar el 12 de març el cap de Govern, Xavier Espot, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol.

Al document s’acorda, segons va explicar Govern, que en una primera fase l’Executiu haurà de construir un edifici de 44 habitatges de preu assequible i d’ús social, en un terreny cedit gratuïtament a través d’aquest acord pel Comú d’Andorra la Vella. El projecte també inclouria una segona fase per a la construcció d’un segon bloc amb capacitat per a uns 60 habitatges.