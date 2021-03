El PS demana “coherència, transparència, rigor i participació ciutadana” sobre l’aeroport de Grau Roig

El conseller general socialdemòcrata Roger Padreny ha entrat aquest dijous cinc preguntes escrites i una demanda d’informació a Sindicatura destinades al Govern amb relació als informes sobre la construcció de l’aeroport previst al Bosc del Moretó, a Grau Roig.

El Partit Socialdemòcrata ha recordat que l’Autoritat Aeronàutica Andorrana ha analitzat, el passat 10 de setembre del 2020, els dos estudis entregats per la Cambra a Govern i fets per les NAVBLUE (“Feasibility study for the creation of a new airport in Andorra”) i CGX (“Aéroport International d’Andorre, Etude de Faisabilité Technique et Aéronautique”). En l’avaluació d’aquests estudis, l’Autoritat Aeronàutica Andorrana ha establert que la infraestructura no tenia viabilitat tècnica, detallant que “limitacions tècniques i afectacions a la seguretat són suficientment importants com per no continuar amb el projecte”.

“No entenem per què el Govern continua demanant més informació, quan de forma repetida s’ha descartat tècnicament aquest terreny, tant en l’actualitat, com en un passat”. Ha establert Padreny, fent referència tant a l’última avaluació feta per l’Autoritat Aeronàutica Andorrana, així com una altra avaluació feta el 2007 per l’OACI, sobre la viabilitat del Bosc de Moretó, com a terreny per construir una infraestructura aeroportuària.

Padreny ha sol·licitat al Govern “coherència i rigor” i que es manifesti sobre si comparteix les conclusions de l’avaluació feta per l’Autoritat Aeronàutica Andorrana. A més a més, ha demanat si l’executiu ha notificat a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra aquests resultats, ja que, en cas de ser afirmatiu, el PS no entén per què el Govern segueix apostant per seguir amb un projecte que tècnicament i segons els experts és inviable.

Així mateix, es demana també “transparència al Govern” per saber quins són els recursos financers i tècnics que han destinat des de l’executiu i des de la Cambra de Comerç en totes les actuacions fetes en el projecte i si es té previst comptar amb l’opinió de la ciutadania, en cas que Govern decideixi tirar endavant la construcció de l’aeroport situat a Grau Roig “per l’impacte que tenen al medi ambient i al llegat de les generacions futures”.