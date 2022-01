El PS demana al Govern per les responsabilitats de l’expresident de l’AREB després de la seva dimissió

El conseller general socialdemòcrata Joaquim Miró ha entrat aquest dilluns a Sindicatura una pregunta oral en relació a les responsabilitats del fins ara president de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries d’Andorra (AREB), Albert Hinojosa, després que el Govern anunciés el passat 22 de desembre que deixava el càrrec a partir de l’1 de gener de 2022.

Miró ha sol·licitat conèixer els motius pels quals el ja expresident de l’AREB ha decidit dimitir i ha recordat que “Hinojosa havia de comparèixer anualment davant del Consell General, però que no ho ha fet des del 2017, tal com ja va reclamar en reiterades ocasions el Partit Socialdemòcrata per tal que l’AREB entregui els comptes de Banca Privada d’Andorra”.

Per aquest motiu, el conseller general socialdemòcrata ha demanat “quan i qui assumirà les compareixences que Hinojosa hauria d’haver fet al Consell General cada any i quan es lliurarà la documentació sol·licitada, que no ha estat entregada als consellers generals”.

López pregunta per la gestió de l’Oficina Covid després de les declaracions del seu director

El president socialdemòcrata, Pere López, també ha entrat una pregunta oral a Sindicatura en relació a les declaracions que el director de l’Oficina Covid, Bruno Bartolomé, va efectuar durant la Comissió Legislativa de Sanitat el passat 20 de desembre.

López ha subratllat que Bartolomé va reconèixer errades de previsió en la gestió de l’Oficina Covid per fer front a l’inicia de la sisena onada de la Covid-19 i que no es comptava amb el nombre suficient de personal, ja que a l’estiu les places de traçadors es van reduir de 18 a 8 i no es van cobrir de nou.

El president socialdemòcrata ha recordat que “l’actual Govern no es caracteritza per la reducció de recursos destinats a l’administració, ja que compta amb 12 ministres i la major quantitat de Secretaries d’Estat de la història d’Andorra i ha destacat que, en canvi, aquest estalvi es va aplicar a l’Oficina Covid a través de la reducció de personal sense tenir en compte la sensibilitat i la importància d’una bona gestió d’aquesta per pal·liar les conseqüències que podria comportar no tenir suficient personal per atendre a la ciutadania”, explica el Partit Socialdemòcrata en una nota de premsa.

Per aquestes raons, López ha preguntat al Govern com s’explica aquest “estalvi” en un moment de pandèmia com l’actual i quines responsabilitat prendrà l’executiu arran de la mala gestió de l’Oficina Covid que s’ha trobat sense recursos per la manca de previsió.