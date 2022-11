El PS d’Andorra la Vella té clar qui ha d’assumir el sobrecost del Bici Lab

Els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella entenen que el Comú no és qui s’ha de fer càrrec del sobrecost del Bici Lab Andorra, vist que és per una “omissió” de control de la infraestructura. “Són diners públics, i hem de ser molt curosos”, ha defensat qui va ser la cap de llista, Dolors Carmona.

Ha estat a preguntes dels consellers del PS+Independents al Comú d’Andorra la Vella que s’ha sabut que el crèdit extraordinari de 150.000 euros era per a fer front a un sobrecost derivat de no haver detectat unes parets mestres. “Una situació difícil de detectar o controlar, un accident, pot passar, però en aquest cas no és ben bé això”, ha manifestat Carmona, assenyalant que “és preocupant” perquè hi ha un projecte, una direcció d’obra, uns tècnics i una empresa, i això s’hauria d’haver detectat abans de començar a executar els treballs.

Per això, i entenent que “amb els diners públics hem de ser molt curosos”, que des de PS+Independents es demana que la direcció de l’obra es faci càrrec de part d’aquesta despesa suplementària que s’ha ocasionat al Comú.

En aquest punt, el número 2 dels socialdemòcrates al Comú d’Andorra la Vella, Sergi González, ha assenyalat que “molts ciutadans ens demanaven quant realment havia costat el Bici Lab”, i ha opinat que la ciutadania “ha de saber que ha costat 2 milions d’euros i que hem perdut un edifici important per a la parròquia”, i que pel 2023 s’hauran d’assumir costos associats al seu funcionament.

Un altre sobrecost ha tingut protagonisme en la sessió del Consell de Comú d’aquest dijous. Uns 700.000 euros en els treballs de reconstrucció del Centre Esportiu Serradells. En aquest cas, des del PS+Independents es lamenta que no se n’hagi informat fins ara malgrat estar previst des de l’inici de la reconstrucció. En aquest punt, Carmona ha exposat que “si és necessari, s’ha de fer, no estem pas en contra d’obres de millora”, però “per comunicació, transparència i deferència” se n’hauria d’haver informat abans als consellers de la minoria.