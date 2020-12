El PS d’Andorra la Vella porta al Consell de Comú els dubtes de la ciutadania sobre el Poblet de Nadal

El Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella ha presentat dues preguntes per a què s’incloguin en l’ordre del dia del Consell de Comú que s’ha de celebrar demà. Són preguntes relacionades amb el Poblet de Nadal i els costos associats que els han fet arribar diversos ciutadans a través del canal de WhatsApp amb el número 64 91 64.

“Vist que un nombre significatiu de ciutadans ens han demanat als consellers del grup PS+Independents informació sobre l’import total de despesa de la campanya de Nadal 2020, inclòs l’enllumenat, el Poblet de Nadal i altres activitats relacionades amb el Nadal”, expliquen els consellers socialdemòcrates en el text de la pregunta entrada, “com a Consellers del Comú d’Andorra la Vella, sol·licitem la informació detallada de totes les partides relacionades amb el Nadal 2020 i poder-la tractar al punt de Precs i preguntes del proper Consell de Comú del 17 de desembre del 2020”.

La segona pregunta es relaciona més directament amb la nòria -roda de fira-. Des de PS+Independents d’Andorra la Vella es va fer una demanda d’informació el 27 d’octubre, i es va reiterar al novembre, el dia 26. Com que a dia d’avui no s’ha rebut una resposta, els consellers socialdemòcrates han optat per entrar les preguntes al Consell de Comú. En aquest punt, PS+Independents d’Andorra la Vella lamenta que després de dos mesos encara no s’hagi obtingut resposta. Concretament es demana pels motius que han dut a escollir aquest giny i els informes que justifiquin la decisió; el contracte amb l’empresa; l’informe pertinent a nivell d’idoneïtat I d’avaluació de riscos; l’assegurança; el cost total per part del Comú; i els altres pressupostos sol·licitats, vist que es tracta d’una adjudicació directa i segons la Llei de finances públiques cal haver demanat un mínim de tres pressupostos, entre d’altres qüestions.