El PS d’Andorra la Vella “permet aclarir l’enigma” al tomb del multifuncional

El Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella, amb les seves preguntes al voltant de les queixes sorgides en relació a l’Estadi Comunal Joan Samarra, han aclarit l’enigma: el recinte multifuncional es construirà a les immediacions de la instal·lació esportiva.

Els consellers de PS+Independents al Comú d’Andorra la Vella han celebrat que s’esvaeixin els dubtes i que es treballi per a desenvolupar el pla especial buscant que “les inversions milionàries” que es preveu fer allí -la remodelació del propi Estadi Comunal Joan Samarra i la construcció del recinte multifuncional- es facin en terrenys propietat del Comú. “Els diners són de tots i cal ser molt curosos”, ha apuntat la líder socialdemòcrata a la corporació d’Andorra la Vella, Dolors Carmona.

Pel que fa a la remodelació de la instal·lació esportiva, Carmona ha assenyalat que “és important per als ciutadans que l’estadi estigui en les millors condicions”, i també que es faci “el més ràpid possible”. En aquesta línia, s’ha informat que el FC Andorra utilitzarà les instal·lacions durant un any i els consellers socialdemòcrates han demanat rebre més informació sobre l’afectació que aquest conveni està tenint sobre l’ús de les instal·lacions per part d’altres usuaris, i també sobre el calendari i el projecte de remodelació. En aquest mateix punt, Carmona ha insistit en la necessitat d’informar directament als usuaris d’aquesta o altres instal·lacions si es produeixen canvis en la seva utilització.