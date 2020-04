El PS d’Andorra la Vella obre una bústia per conèixer afectacions i propostes dels ciutadans

Els consellers de PS + Independents d’Andorra la Vella obren una bústia per conèixer d’aprop les afectacions i les propostes dels ciutadans i les ciutadanes

Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte que suposarà aquesta crisi social i econòmica i per tal de poder traslladar al conjunt de la corporació propostes ajustades a les necessitats de tota la ciutadania, “ens cal conèixer les afectacions que detecten i les propostes que puguin tenir”, expliquen els consellers.

És per aquest motiu que els 3 consellers de PS+Independents han posat a disposició de tota la ciutadania de la parròquia els seus correus electrònics, per tal que els hi facin arribar les necessitats que detectin, les actuacions que considerin prioritàries, les propostes que considerin escaients els dubtes i els neguits que tinguin. Els ciutadans d’Andorra la Vella podran adreçar els seus comentaris a mdolors.carmona@comuandorra.ad, sergi.gonzalez@comuandorra.ad i lidia.samarra@comuandorra.ad.

Des de PS + Independents remarquen que ara, més que mai, el Comú ha de poder mostrar a la ciutadania la sensibilitat i la capacitat de resposta ràpida davant els casos que requereixin d’una intervenció urgent, ja sigui a través dels serveis que s’ofereix actualment o bé a través de la creació d’altres serveis, si fos necessari.

Així ho entenen els consellers comunals que representen el grup polític de PS+ Independents, que des d’un primer moment, s’han posat a disposició de l’actual majoria comunal per tal de fer un “front comú” per cercar les mesures més adients que ajudin a pal·liar l’afectació d’aquesta pandèmia en el benestar de les persones.

“Davant d’una situació excepcional com la que estem vivint en la que no disposem de cap model ni patró d’actuació, tota ajuda i aportació ha de ser benvinguda. Des d’aquesta perspectiva, valorem positivament la iniciativa de l’actual majoria comunal per haver convocat reunions extraordinàries (Juntes de govern ampliades) amb la participació de tots els membres de la corporació per tal de compartir les actuacions que s’estaven realitzant a cadascun dels serveis comunals. Cal esmentar que l’assistència a aquestes reunions ens ha permès poder traslladar a la majoria comunal diverses propostes i mesures per minimitzar l’impacte d’aquesta crisi, així com per compartir algunes preocupacions que ens ha fet arribar la ciutadania”, expliquen els consellers i conselleres de PS + Independents.

Segons la majoria comunal, l’adaptació dels serveis comunals al marc legal que regula les mesures extraordinàries adoptades per Govern, ha estat positiva. Des de PS + Independents han volgut esmentar la professionalitat mostrada pels treballadors públics comunals com a “pal de paller” de la gestió dels serveis públics.

Però, com s’ha pogut veure als mitjans de comunicació, la nova dinàmica de gestió comunal encetada a través de Juntes de govern ampliades, va veure el seu fi el dimecres passat 8 d’abril amb la derogació del Decret de modificació de la composició de la Junta de govern. La Sra. Cònsol, tot i agrair la participació, la voluntat de col·laboració i les propostes aportades pels consellers del grup polític PS + Independents, no considera necessària l’assistència dels consellers de la minoria a les reunions esmentades.

