El PS d’Andorra la Vella demana que els concursos públics rellevants passin pel ple del Consell de Comú

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella han expressat el seu descontentament pel “canvi de les regles del joc” que ha decidit la majoria comunal pel qual a partir d’ara els concursos públics deixaran de passar pel ple del Consell de Comú i demanen que es reverteixi la situació en pro de la transparència i la democràcia.

“Ens ha sobtat”, ha manifestat la líder dels socialdemòcrates d’Andorra la Vella, Dolors Carmona, el fet que el concurs que està a punt d’adjudicar-se relatiu al futur Centre d’Art “no hagi passat pel ple del Consell de Comú”. I com a resposta, la majoria ha comentat que han canviat les regles del joc i que a partir d’ara els concursos deixaran de tractar-se en aquest òrgan.

En aquest sentit, Carmona ha reiterat que els consellers de PS+Independents d’Andorra la Vella “som membres de la corporació i representem una part important de la ciutadania”, i considera que, “per transparència”, com a mínim els concursos públics rellevants per a la parròquia s’han de poder tractar en el ple del Consell de Comú.

Així mateix, el conseller Sergi González ha afegit que el fet que deixin de debatre’s aquestes qüestions al Consell de Comú “no és bo ni per a nosaltres, per al nostre dia a dia, ni per a tots els ciutadans d’Andorra, perquè la transparència queda en evidència”. El socialdemòcrata ha exposat que es vol la informació per poder treballar-la i fer aportacions, tot assegurant que “el que no podem fer” és votar projectes i despeses sense disposar de la informació necessària. González ha afegit que “no anem bé”, ja que la informació que facilita la majoria cada vegada és més escassa “i s’enfaden quan t’abstens o dius que no, però el nostre principi és diem que no o ens abstenim perquè ens falta la informació”.

En la mateixa línia, els consellers socialdemòcrates al Comú d’Andorra la Vella han assenyalat que el projecte d’embelliment de La Rotonda i els seus entorns “és una incògnita”. Així, Carmona ha comentat que “ens preocupa que del projecte inicial, de les dues fases s’ha passat a quatre i en aquests moments ni tan sols encara tenim coneixement de com serà aquesta segona fase”, que és la que preveu les fonts al riu Valira.