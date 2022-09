El PS d’Andorra la Vella demana explicacions per les queixes en relació a l’estadi comunal Joan Samarra

El Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella demana explicacions al Comú sobre les queixes que han sorgit en relació a l’Estadi Comunal Joan Samarra i que confirmi o desmenteixi les declaracions del ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, en relació a la futura construcció del recinte multifuncional al mateix espai.

Amb la demanda d’informació entrada aquest dimarts, els consellers de PS+Independents al Comú d’Andorra la Vella s’interessen per l’ocupació actual de la instal·lació esportiva. Així, demanen saber quants clubs, federacions i escoles hi practiquen esport.

En aquest mateix punt, també pregunten pels canvis que ha causat la cessió de la instal·lació al FC Andorra, vist el malestar a l’entorn del Lycée Comte de Foix per la pèrdua d’espais i horaris d’ús a l’estadi comunal, i si s’ha cedit altres espais en substitució. De la mateixa manera, demanen per l’enuig generat en els usuaris de la instal·lació en no poder-ne fer ús i ser-ne informats mitjançant un cartell a l’entrada de l’estadi.

Alhora, Dolors Carmona, Sergi González i Lídia Samarra pregunten per les conseqüències, de confirmar-se la construcció del multifuncional en aquell espai, sobre l’estadi, així com per l’estat de desenvolupament del pla especial de la unitat d’actuació prevista al Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) per a alliberar el sòl suficient com perquè l’estadi quedi en propietat comunal.