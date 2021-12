El PS d’Andorra la Vella crearà una taula de mobilitat per buscar solucions als problemes de trànsit

Des del Partit Socialdemòcrata d’Andorra la Vella es començarà a treballar en la creació d’una taula de mobilitat parroquial per buscar solucions a les problemàtiques actuals en aquesta matèria. Així ho ha explicat el conseller al Comú d’Andorra la Vella, Sergi González, aquest dimarts a la tarda, després de constatar el caos circulatori que va patir el país ahir de manera general i de recordar que des de la seva formació ja fa un any que es reclama la necessitat de crear aquest organisme.

En aquesta taula es vol convidar a participar a diferents associacions d’usuaris i empresarials del sector del transport per, entre tots, buscar solucions, vist que la qüestió del transport és “complexa” i “ningú té la vareta màgica”. González ha assenyalat que ja s’està fent en d’altres ciutats europees amb èxit, i que funcionen com a comissions consultives per conèixer les necessitats de taxistes, transportistes i usuaris, i fer propostes.

“La mobilitat és una prioritat molt important, i hem de posar fil a l’agulla per intentar solucionar-ho”, ha assenyalat el conseller socialdemòcrata al Comú d’Andorra la Vella. Així, ja s’estan preparant qüestionaris i organitzant comissions de treball amb associacions per tractar de manera concreta qüestions com la bicicleta, els vianants, els patinets, els aparcaments i la seguretat vial.

Algunes de les propostes a estudiar són els aparcaments secundaris en zones allunyades i amb serveis de bus llançadora per facilitar l’accés al centre, el servei de bus a la demanda i altres opcions per fomentar l’ús del transport públic. Així mateix, ha valorat com “interessants” els projectes per implantar transports de tipus ferroviaris i per cable, que cal estudiar amb els tècnics corresponents, però que són solucions “a futur”.

Finalment, González ha agraït la col·laboració de privats cedint terrenys com a aparcaments per a moments puntual i ha demanat a la majoria comunal que s’adhereixi a la futura taula de mobilitat parroquial perquè “tots hi guanyarem”.