El PS celebra l’aprovació per a fer un estudi sobre les necessitats dels reclusos amb trastorns de salut mental

Els consellers generals socialdemòcrates, Pere Baró, Susanna Vela i Judith Casal (PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata celebra l’aprovació per unanimitat del Consell General de la moció que el PS va presentar per tal que Govern elabori un estudi per a determinar els recursos i mitjans addicionals necessaris per a millorar l’atenció dels interns del Centre Penitenciari i, en concret, aquells que puguin patir malalties o trastorns de salut mental.

El text presentat pels socialdemòcrates arran d’una pregunta oral de la consellera general, Susanna Vela, en seu parlamentària ha tirat endavant amb el suport de totes les formacions polítiques, i ha incorporat les esmenes proposades per Demòcrates per Andorra i Concòrdia.

Així, s’insta al Govern, en el termini màxim d’un any, que realitzi un estudi per a determinar els recursos i mitjans addicionals necessaris per a millorar l’atenció dels interns i, en concret aquells que puguin patir malalties o trastorns de salut mental. Així l’executiu també haurà de procedir, un cop l’estudi elaborat i analitzat, a modificar la legislació vigent necessària i, si escau, definir un espai així com un programa detallat d’accions per a aquests interns que pateixin malalties o trastorns de salut mental.