El PS celebra la inclusió de l’avortament a la Constitució de França

La consellera general socialdemòcrata, Judith Casal Álvarez (PS)

El Partit Socialdemòcrata (PS) celebra la decisió de França d’incloure l’avortament com a un dret constitucional i ser el primer país del món en fer-ho. La presidenta del Grup parlamentari i secretària de polítiques d’igualtat del partit, Judith Casal, ha afirmat que es tracta d’una nova mostra de com el país veí del nord aplica el seu compromís amb els Drets Humans, aquesta vegada de les dones, perquè sense poder decidir lliurement davant un embaràs no desitjat, no hi ha igualtat efectiva a l’hora de desenvolupar un projecte de vida propi.

En aquest sentit, des del PS es reclama el desig que Andorra pugui aprendre d’aquesta decisió presa per França i que acabi arribant la seva influència en matèria de Drets Humans. Així mateix, es recorda que al Principat no només no és constitucional, sinó que “es persegueix penalment”.