El PS assoleix un compromís del Consell General per a encomanar al Govern una millora del salari mínim

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat cinc propostes de resolució al final del Debat d’Orientació Política d’Andorra que s’ha celebrat aquests dilluns i dimarts al Consell General. De les cinc propostes, el ple n’ha aprovat dues, n’ha rebutjat altres dues i la darrera s’ha retirat en ser transaccionada amb una de similar presentada pels grups Demòcrata i Independent. Les propostes aprovades fan referència a l’augment del salari mínim fins al 60% del mitjà i a la bonificació dels carburants.

Pel que fa a la resolució per a augmentar el salari mínim, el Consell General acorda encomanar al Govern que continuï treballant per a adequar el salari mínim interprofessional al que demana la Carta Social Europea i representi el 60% del salari mitjà “en els millors terminis”. En aquest sentit, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha assenyalat que li agradaria que fos abans d’acabar la legislatura i “que no s’allargui en el temps”.

En relació a la bonificació dels carburants, el ple ha acordat encomanar al Govern que estableixi un programa per a bonificar els carburants de calefacció per als residents i dels de locomoció per a empreses i negocis amb seu al Principat.

D’altra banda, s’ha inclòs la proposta socialdemòcrata que instava al Govern i als comuns a crear un pla de gestió forestal en matèria d’economia circular, en la mateixa línia que la presentada pels grups Demòcrata i Independent, per la qual cosa s’ha retirat.

De les propostes fetes pels consellers socialdemòcrates s’ha rebutjat la que demanava un pla pel Dret a l’Habitatge que preveiés que de cara el 2030 es pogués disposar d’un parc d’habitatge de protecció pública equivalent al 25% del parc immobiliari del país. Tampoc s’ha acceptat la que encomanava al Govern publicar una relació de reglaments i normatives pendents d’implementar atenent a les lleis aprovades i de les quals queda pendent el seu desenvolupament normatiu.

D’altra banda, els consellers socialdemòcrates han votat favorablement a la proposta d’encomanar al Govern un estudi per a la implantació d’una línia de tren, presentada pel grup de Ciutadans Compromesos i la presentada pel grup Independent sobre reforçar l’ús del català per part de les institucions.

També han votat favorablement a la proposta presentada per la consellera general no adscrita, Carine Montaner, demanant fer una enquesta de satisfacció als treballadors del SAAS. Aquesta proposta, però, no ha prosperat.

Finalment, els socialdemòcrates s’han abstingut a la proposta relacionada amb el turisme amb vehicle de tipus autocaravana o furgonetes per a la vinculació a la taxa turística, a la qual ja es van abstenir en no aconseguir que tingués una finalitat ecològica. I han votat en contra a la resolució per a fer la comissió de seguiment del pla de xoc de la Justícia, vist que es podia haver inclòs al projecte de llei que es troba a tràmit parlamentari i del qual s’ha tancat recentment el període d’esmenes, a més, trobaven a faltar un accés a la informació per part dels consellers generals.