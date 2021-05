El PS aposta per un pacte d’Estat per a la sostenibilitat de les pensions consensuat i plural

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat una esmena a la Proposta d’Acord per al foment d’un pacte d’Estat per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) amb l’objectiu de fer-lo més consensuat, durador i plural. Els socialdemòcrates proposen que, a banda del Govern, la CASS també formi part del pacte d’Estat, així com sindicats i associacions empresarials i la Federació de Gent Gran, ja que són els principals afectats en aquest àmbit.

“Només amb un consens ampli i compartit pel conjunt d’actors de la societat andorrana, es podran assolir acords efectius que permetin trobar solucions duradores i estructurals”, ha afirmat el conseller general Jordi Font, qui ha presentat als mitjans aquest matí l’esmena presentada. L’objectiu d’aquest pacte és que s’obtingui un ampli consens sobre les mesures que cal implementar en el sistema de pensions de jubilació per tal de garantir el compliment dels seus compromisos i el calendari de la seva entrada en vigor.

L’esmena ha estat signada pels set consellers generals socialdemòcrates, els quals han subratllat que la modificació de redacció del text proposada es basa en mantenir la creació del pacte d’Estat, però en suprimir la proposta de crear una comissió d’estudi al Consell General per analitzar els factors que afecten la sostenibilitat financera del sistema públic de pensions de jubilació. “La pluralitat i el consens han de ser la prioritat d’un pacte d’Estat de la importància que és el de les pensions. Aquest ha de fugir de l’aritmètica parlamentària. Estem d’acord en apostar per un pacte sobre les pensions, però perquè aquest sigui efectiu i durador, cal que hi participin tots els actors involucrats i que les decisions es prenguin en consens. La lògica de funcionament d’una comissió parlamentària no permetria aquesta representació plural ni prendre les decisions de forma consensuada”, ha manifestat Font.