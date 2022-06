El PS aposta per a modificar la Constitució i incloure l’habitatge com a dret fonamental

El president del PS, Pere López, ha comparegut aquest dimarts amb la vocal del Comitè Executiu i coordinadora del Comitè d’Encamp, Marta Pujol, per fer balanç del segon debat del cicle 30 anys de Constitució. Mirant cap al futur, en què Pujol va debatre sobre el dret a l’habitatge amb el Raonador del ciutadà, Marc Vila, el passat 8 de juny a la sala de Les Fontetes de la Massana.

Pel que fa al dret a l’habitatge, el PS s’ha pronunciat a favor de modificar la Constitució per incloure’l al capítol tercer, dels drets fonamentals i les llibertats, en comptes de mantenir l’article 33 sobre el dret a un habitatge digne, en el capítol cinquè, dels drets i principis econòmics, socials i culturals. Aquesta nova consideració com a dret fonamental podria afavorir que quedés més protegit i, en cas que s’apliquessin mesures més garantistes, no hi hagués cap risc que les tombés el Tribunal Constitucional.

López i Pujol han explicat que les propostes s’adrecen a regular els preus mitjançant un registre de la propietat efectiu i un índex de preus de referència que permeti aplicar una imposició fiscal més elevada als pisos per sobre d’aquest preu de referència (que tampoc no haurien de poder optar a ajuts per a reformes o millores) i bonificacions als que se situïn per sota. També han discrepat de les opinions contràries a intervenir per regular l’habitatge i han explicat que l’opinió del Raonador és coincident en molts aspectes a les propostes del PS.