El PS anuncia una moció sobre l’ajornament del Codi de Procediment Civil

El Codi de procediment civil ha de permetre agilitzar el sistema, però això no pot implicar un col·lapse. Així ho ha defensat al llarg de la sessió de Consell General el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, que ha insistit novament a Govern en la importància d’un pacte d’estat de justicia que faciliti el treball i el debat de forma conjunta entre Govern, Consell General i el poder judicial per solucionar la crisi del sistema judicial. “Hi ha una greu manca de planificació per part del Consell Superior de la Justícia, i justament, per la manca de planificació i recursos, un projecte de llei que vosté va treballar no es pot aplicar de forma efectiva”.

“Una crisi tan greu sobre un poder essencial com és la justícia per un Estat és una qüestió que no s’ha de resoldre via declaracions als mitjans de comunicació. Una crisi que afecta i ofega les nostres administracions, el conjunt d’empreses del país i tota la ciutadania. “De veritat Sr. Minsitre, que no hi ha possibilitat de tractar aquest tema al voltant d’una taula? Com podem explicar que no siguem capaços?” ha demanat López, que davant la manca de resposta ha anunciat que la intenció del PS i el seu compromís amb els professionals del món de la justícia és presentar demà una moció per a que sigui votada el dia 12/11 sobre l’ajornament del Codi de Procediment Civil. “Si vostès ens garanteixen la constitució d’un espai de diàleg per parlar de la situació de la justícia i una reunió sense apriorismes per analitzar la situació de l’entrada en vigor del codi de procediment civil, la retirarem”, ha reiterat López.

Al llarg de la sessió, el conseller general, Carles Sánchez, ha insistit en la importància de regular el teletreball: “Vists els mesos que han transcorregut des del decret del confinament i havent, per tant, conegut l’experiència, és estrany que el Govern no hagi fet progressos a efectes de legislar el teletreball”, ha explicat. En aquest sentit, el conseller general, Roger Padreny, ha demanat per què Govern no ha sigut proactiu per implementar noves mesures en matèria de teletreball, i per què no està previst el en el document “Horitzó23”: un document que ja s’estava treballant durant la pandèmia.