El PS analitza amb AndRail la viabilitat d’una línia de tren que connecti Andorra

Els consellers generals socialdemòcrates Roger Padreny i Carles Sánchez i el vocal del comitè executiu del PS, Joao de Melo, s’han reunit avui telemàticament amb el portaveu de la plataforma AndRail, Sebastià Mijares, per analitzar la viabilitat d’una línia ferroviària que connecti Andorra.

El primer punt que els socialdemòcrates i el responsable d’AndRail han tractat ha estat la sostenibilitat. Des de la plataforma s’ha incidit que el ferrocarril emetria emissions contaminants molt inferiors a les d’un avió o alguns transports per carretera i s’ha exposat als representants del PS la capacitat de transport de mercaderies i de passatgers que aporta el tren. El portaveu d’AndRail també ha mostrat als socialdemòcrates les tres variants principals proposades per la plataforma, així com els avantatges i desavantatges que hi ha en cada una d’elles i els passos que s’haurien de seguir per implementar aquest projecte.

Des del PS es reitera l’aposta per projectes que siguin viables tècnicament, mediambientalment i econòmicament. Per això, s’analitzen tots aquells projectes que compleixin aquests requisits amb l’objectiu de comprovar les seves característiques i millorar les connexions internacionals d’Andorra.