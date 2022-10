El proper 18 d’octubre s’inicia una nova edició del Club de lectura musical

El Club de lectura musical es torna a obrir aquest mes d’octubre. La iniciativa conjunta de la Biblioteca Pública del Govern i l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella es posarà en marxa el proper 18 d’octubre i s’adreça a persones amb ganes de llegir, fer amics i xerrar amb l’excusa d’una lectura relacionada amb un aspecte musical. Les xerrades, d’una hora i mitja de durada, es faran a la Biblioteca Pública de Govern i seran conduïdes pel cap de servei de l’Institut de Música, David Sanz.

El cicle de xerrades començarà comentant ‘Un hivern a Mallorca’, de George Sand. Les propostes següents seran: el 13 de desembre ‘El gran baríton’, de Xavier Gual, el 17 de gener del 2023, ‘Flamenca: Novela occitana del siglo XIII’, el 7 de març ‘Crónicas I: memorias de Bob Dylan’ i el 9 de maig ‘Tokio Blues’, de Haruki Murakami.

Els clubs de lectura són grups de persones interessades en compartir la lectura i el comentari d’obres diverses. Aquest club de lectura musical té per objectiu fomentar l’hàbit de la lectura i el diàleg, oferir noves possibilitats per al temps lliure, promoure l’ús de la biblioteca i donar a conèixer l’Institut de Música com a equipaments culturals.

A més, també permet crear un punt de trobada per a persones interessades en la lectura i en la música, donar a conèixer entorns socials i culturals diferents, proposar una guia bàsica de lectures i promoure l’audició de música i donar a conèixer diferents instruments, estils, gèneres i intèrprets.

Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se a la Biblioteca Pública del Govern al tel.: 828 750, o a la Secretaria del Centre Cultural La Llacuna, al tel.: 730 037.