El projecte per reduir la petjada ecològica a Vallnord guanya la cinquena edició del projecte Tàndem

La cinquena edició del projecte Tàndem, impulsat per Actua i el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, ha finalitzat aquest dijous, 17 de desembre, amb la gran final que s’ha celebrat a l’auditori del centre de Formació Professional d’Aixovall. Es tracta d’un projecte té per objectiu implicar la comunitat educativa d’FP d’Andorra amb projectes innovadors que es desenvolupin a les empreses i potenciar el talent dels alumnes.

Els tres equips finalistes, formats per 6 alumnes cadascun, han disposat de 10 minuts per presentar les seves solucions innovadores als reptes plantejats per Creu Roja Andorrana -com ampliar la presència de l’entitat a nivell social al Principat-; Vallnord -com reduir la petjada ecològica de l’estació d’esquí-; i Via Moda -com reformular els processos interns de Via Moda per reduir la petjada ecològica-.

Finalment l’equip guanyador ha estat Neu Neta que ha presentar un gran projecte per a Vallnord que incloïa nous dipòsits d’aigua, una aplicació per premiar la fidelitat dels clients, una reducció del consum de combustible i la millora paisatgística del pàrquing de Pal. Enguany han participat 80 alumnes, 12 docents i una desena de mentors que han treballat conjuntament els reptes plantejats per les tres entitats mencionades.

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha destacat que el projecte Tàndem està plenament consolidat i la qualitat de les presentacions que “han estat d’un alt nivell”. Per la seva banda, ministre de Presidència, Economia i Empresa i president d’Actua, Jordi Gallardo, ha recordat que “aquest projecte també ens permet involucrar empreses del país en un procés d’innovació oberta amb el que les inserim en una nova manera de fer. És essencial, avui en dia, que les empreses incorporin metodologies que a través de la col·laboració interna o externa, els ajudi a trobar solucions creatives i innovadores als reptes empresarials que es troben”. En la mateixa línia la directora d’Actua Empresa, Judit Hidalgo, ha destacat que “Tàndem és precisament la combinació de dos móns on tots surten guanyant. El paradigma on tant les empreses com els alumnes aprenen i creen conjuntament. A més Actua Empresa també impulsa la implantació de la solució guanyadora dins l’empresa com a part final del projecte”.

