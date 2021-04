El projecte del parc fotovoltaic a Pal continua els tràmits administratius

El Consell del comú de la Massana va aprovar al mes d’octubre un paquet de mesures per fomentar la sostenibilitat, sota el nom de La Massana Sostenible. Totes les accions es corresponen amb diferents objectius de desenvolupament sostenible, les ODS del l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Un dels punts més destacats és la potenciació de l’energia verda. L’objectiu marcat pel comú massanenc és que com a molt tard a finals de l’any 2022, una tercera part de l’energia que es consumeix a l’estació de Pal sigui energia provinent de fonts renovables.

De moment ja es disposa de l’informe d’impacte ambiental del futur parc fotovoltaic al Planell de la Tosa, que des de demà se sotmet a informació pública a les dependències comunals. L’informe descriu la zona on es preveu emplaçar aquestes instal·lacions, a la falda nord del pic del Cubil, i no comporta cap modificació del sòl sinó que les plaques seguiran la forma del terreny original. S’ha triat l’emplaçament per criteris ecològics, ja que no requereix una tala d’arbres, i també per criteris tècnics, ja que per la seva alçada no s’introdueix cap ombra al parc fotovoltaic.

Amb aquest projecte s’aconseguirà l’aprofitament solar d’uns terrenys en altitud que contribueixin a assolir l’objectiu nacional definida al Llibre blanc de l’energia d’Andorra i a la Llei de transició energètica i canvi climàtic.

Un cop es completin els tràmits administratius i de l’aprovació definitiva del projecte, se’n farà una presentació conjunta amb Nord Andorra.