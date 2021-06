El projecte d’eixample de la carretera de Sispony inclou un sistema de jardí de pluja

El Comú de la Massana ha aprovat l’adjudicació de les obres de la carretera secundària 321, de Sispony, per eixamplar i embellir la zona. Es tracta d’un projecte que es farà en dues fases i que “serà molt significatiu perquè és un bon exemple de com volem projectar la Massana del futur”, ha afirmat la cònsol major, Olga Molné, que assegura que “volem una Massana sostenible, saludable, segura i pensada perquè els ciutadans se sentin a gust als espais públics; per això, tenim el repte de millorar la qualitat del nostre paisatge urbà”.

Les obres tindran una durada de divuit setmanes i un cost de 534 mil euros. Com ha explicat la cònsol menor i presidenta de la comissió de Via Pública, Eva Sansa, “es tracta d’un projecte global en el qual hem treballat des de diversos punts de vista amb la intenció de millorar la convivència entre els usuaris de la via”. Això passa per guanyar en seguretat vial, construint voreres als dos costats, de tres metres i un metre i mig respectivament, a més de limitar la velocitat a 30 km.

La globalitat de l’obra s’ha concebut per millorar la qualitat de l’aire i reduir l’emissió de gasos. La principal novetat és la introducció d’un sistema de drenatge urbà o jardí de pluja, pioner al país, que a més d’embellir la zona també contribueix a reduir les substàncies contaminants del vial, ja que filtra les aigües de forma natural mitjançant les arrels de les plantes i arbres. Es tracta d’espècies triades especialment per la seva resistència a la contaminació i que suporten un elevat estrès hídric.

També s’han aplicat criteris de sostenibilitat en l’enllumenat, amb un sistema eficient, amb certificat “dark light” que no contamina a nivell lumínic.

D’altra banda, el projecte també introdueix zones de convivència pensades perquè el vianant pugui gaudir de la passejada i de l’entorn urbà. “La nostra proposta està centrada en aplicar mesures factibles, fàcils d’executar i amb inversions poc elevades, però que en canvi tenen una alta eficàcia, ja que ens permeten millorar la qualitat de l’aire i la connectivitat entre espais perquè la gent es desplaci a peu. Per tant, també estem millorant els hàbits de salut i potenciant la sociabilització”, assegura Sansa.

La segona fase del projecte es portarà a terme durant el pròxim exercici.

D’altra banda, en la mateixa sessió s’ha acordat la publicació provisional de la modificació d’alguns articles del Pla d’Urbanisme de la Massana per millorar alguns aspectes tècnics.