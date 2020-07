El projecte de voluntariat docent és un”èxit” i servirà d’assaig per a la tornada a l’escola

Gairebé 200 alumnes han participat en el projecte del voluntariat docent que s’ha fet durant el mes de juliol. Un dels coordinadors, Carles Perea, considera que la iniciativa pot servir d’assaig per al retorn a les aules aquest setembre , que s’espera el més presencial possible.

El projecte per reforçar les necessitats educatives d’alumnes de 6 a 12 anys per part de professors voluntaris durant el mes de juliol ha acollit finalment 180 estudiants distribuïts en centres de l’Escola Andorrana a Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp i la Massana. Un dels coordinadors de la iniciativa, Carles Perea, considera que el model que s’ha seguit pot servir d’assaig per al setembre, subratllant que si la situació segueix com fins ara, el retorn pot ser totalment presencial. “Ha sigut tot un èxit, els alumnes ho han portat bé i nosaltres, els docents, també”, assegura.

L’objectiu principal de la iniciativa ha estat escoltar i acompanyar els alumnes després dels mesos de confinament. “No només hem fet el reforç acadèmic, sinó el principi de l’acompanyament emocional”, reitera Perea, tot avançant que “s’ha d’allargar el primer trimestre del curs vinent en l’hora suplementària”.

Perea apunta que el 30 d’agost està programada una reunió amb el ministeri d’Educació per fer balanç del projecte.