El Projecte de llei relatiu a les estacions de muntanya busca reforçar la competitivitat del sector

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presentat aquest divendres el Projecte de llei relatiu a les estacions de muntanya, un text que va ser aprovat pel Consell de Ministres en la seva darrera sessió i que s’ha tramés d’urgència al Consell General.

Gallardo ha explicat que es tracta d’un text “modern” que ha d’ajudar “a aquest sector estratègic del país a ser encara més competitiu”. I és que, tal com ha posat en relleu, s’adapten i actualitzen els drets i deures de les estacions i dels seus usuaris després que, al 2000, entrés en funcionament la Llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport per cable.

La novetat més destacada del Projecte de llei és l’evolució del concepte d’estació d’esquí i activitats de muntanya, tenint en compte la diversificació d’oferta de serveis durant tot l’any. Així, es passa d’estacions d’esquí a estacions de muntanya. “Les estacions no només fan activitats relacionades amb l’esquí i l’hivern”, ha remarcat el titular de Presidència, Economia i Empresa, que ha assenyalat que “el pes de les activitats d’estiu és cada cop més important”.

Es defineix estació de muntanya com l’activitat mercantil que, en l’àmbit territorial d’un domini i per mitjà d’un conjunt coordinat d’instal·lacions, desenvolupa la prestació de serveis relacionats amb la pràctica de l’esquí i esports de muntanya, així com activitats turístiques i lúdiques.

“Aquesta gran novetat té en consideració altres activitats de caire turístic i lúdic no vinculades necessàriament al concepte d’esquí”, ha manifestat Jordi Gallardo, que ha recordat que mitjançant aquest Projecte de llei es dona compliment a la Llei de l’esport del Principat d’Andorra.

El text presentat –que està enfocat a garantir la seguretat de les persones i referma el respecte envers el medi natural– delimita també les competències i responsabilitats dels explotadors i usuaris (esquiadors, usuaris d’activitats de muntanya i vianants).

Pel que fa a les àrees d’activitat a les estacions de muntanya, es contemplen aquelles zones que estan regulades (preparades i condicionades per la pràctica d’activitats) i les que no ho estan (sense actuacions de condicionament, ni de protecció, ni d’altra classe).

En tot cas, el ministre Gallardo ha avançat que el Projecte de llei requerirà posteriorment d’un desplegament reglamentari: Reglament d’actuacions a les estacions de muntanya i Reglament d’explotació a les estacions de muntanya.