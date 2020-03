Les Cambres de Comerç d’Andorra, Girona, Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Pyrénées Orientales i Lleida, com a líder, són les promotores del projecte que sota el nom CCI PirineusMed II té com a objectiu impulsar la cooperació econòmica i els fluxos comercials dins de l’espai transfronterer, entre Catalunya, França i Andorra. CCI PirineusMed II va adreçat a pimes, microempreses i autònoms, amb la finalitat d’augmentar la seva competitivitat, internalització i professionalització, dinamitzant així l’activitat i els contactes comercials entre el teixit empresarial transfronterer.

La iniciativa que finalitzarà al maig de 2022 compta amb un pressupost de 1.075.486 euros, d’aquests, el 65%, està cofinançat pel fons FEDER mitjançant la seva programació en la tercera convocatòria del programa Interreg POCTEFA (2014-2018), que té com a objectiu reduir la disparitat existent entre les regions en termes de desenvolupament econòmic i social, per aconseguir una Europa unida, cohesionada i sostenible. El programa Interreg POCTEFA pretén ajudar, en aquest cas, a crear un espai de creixement econòmic i social a l’àrea transfronterera Catalunya-França-Andorra.

És cert que existeixen polítiques nacionals de suport al negoci transfronterer, no obstant, les empreses, i en especial les pimes i microempreses, necessiten un acompanyament tècnic i jurídic per poder-se desenvolupar en aquest mercat. D’altra banda, el territori transfronterer té unes característiques pròpies, que s’han de conèixer i treballar per treure’n el màxim profit. En aquest context, les cambres de Comerç de Girona, Perpinyà, Andorra i Lleida es van unir al 2012 creant la base del projecte actual, per sumar esforços, promocionar i fomentar les relacions empresarials entre aquests quatre territoris. Després d’un projecte aprovat per la primera convocatòria l’Interreg POCTEFA (2014-2020) i amb uns resultats exitosos, la Cambra Occitanie Pyrénées-Méditerranée es suma a la iniciativa ampliant la zona d’actuació, amb la incorporació dels departaments de l’Ariège i Haute Garonne, i equilibrant el consorci.

Amb aquesta nova incorporació, i un programa de treball innovador, focalitzat en fer sorgir oportunitats, les cinc Cambres de Comerç inicien el projecte que es presenta avui, buscant ser el soci de referència de l’empresa transfronterera. CCI PirineusMed II té com a línies d’acció: crear una xarxa de tècnics transfronterers que assessorin i acompanyin a les empreses en el seu creixement empresarial, donar suport a projectes rurals, organitzar esdeveniments internacionals i impulsar eines de mobilitat com la APP o el Club d’Empresaris Transfronterers per tal d’aportar valor afegit i noves potencialitats a les empreses del territori. A més a més, es volen fomentar les xarxes entre el territori i altres indrets transfronterers, alhora que estudiar en profunditat el territori i els seus agents.

La clau de totes les activitats es treballar-les com a territori comú, creant esdeveniments on no existeixin diferències entre empreses de banda i banda dels Pirineus, i propiciant un contacte real entre potencials clients o col·laboradors. També es fomentarà el coneixement mitjançant l’organització de conferències d’alt nivell, i la participació de representants de tots els territoris que contribuiran amb diferents visions a generar un valor diferencial.