El Projecte Caldes es consolida com el principal pol d’interès turístic d’Escaldes aquest estiu

L’estiu de 2025 confirma l’èxit turístic d’Escaldes-Engordany, amb un increment de visitants i un interès creixent pel Projecte Caldes, que s’ha consolidat com un dels principals reclams de la parròquia. Tant els espais urbans vinculats a aquest projecte com l’escultura L’Aigua i la Forma, situada a la plaça del Madriu, han estat les consultes més habituals a l’Oficina de Turisme durant tota la temporada. També han destacat les demandes d’informació sobre els museus de la parròquia, com el CAEE i el Museu Carmen Thyssen, així com sobre les zones comercials i els principals punts d’interès naturals i culturals, incloent la Vall del Madriu i les rutes dels Tamarros i Macarulla.
De fet, tant Engolasters com l’Oficina de Turisme han tancat la temporada amb xifres històriques de visitants, evidenciant l’interès creixent per la natura, el patrimoni i les activitats de lleure que ofereix la parròquia. Així, entre l’1 de juliol i el 7 de setembre, l’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany ha atès 11.192 visitants, dels quals 8.117 provenien d’Espanya, 1.190 de França, 1.570 d’altres nacionalitats i 315 residents. Des de l’inici de l’any fins al 14 de setembre, el total acumulat arriba als 19.860 visitants, consolidant la nova ubicació a la plaça Santa Anna com un punt de referència per a turistes i residents.
Pel que fa a la natura, Engolasters també ha viscut una temporada rècord, amb 17.861 visitants, un 13,6% més que el 2024 (15.726). L’augment confirma l’atractiu de la zona per al turisme familiar i de lleure, especialment gràcies a rutes com el camí de les Pardines, la Vall del Madriu, el Camí hidroelèctric de FEDA, el Bosc Aventura o el circuit de BTT.
En conjunt, les dades d’aquest estiu reflecteixen la diversificació de l’oferta turística de la parròquia, que combina entorns naturals amb un patrimoni urbà i cultural renovat. El Projecte Caldes s’ha convertit en un símbol d’aquest nou model turístic, capaç d’atraure visitants interessats tant per la natura com per la cultura i el patrimoni d’Escaldes-Engordany.