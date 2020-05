El Programa Growth d’Actua donarà formació a les empreses amb alt potencial de creixement

El ministre de Presidència, Economia i Empresa i president d’Actua, Jordi Gallardo, i la directora d’Actua Empresa, Judit Hidalgo, han presentat aquest dilluns, 18 de maig, a l’Espai d’Innovació, les noves accions que impulsa Actua per seguir donant suport al teixit empresarial del país.

En primer lloc, Gallardo s’ha referit a un nou programa de suport per a les empreses amb alt potencial de creixement, batejat amb el nom de Programa Growth d’Actua. En aquest sentit el ministre ha destacat que “està destinat a empreses del país que facturin més de 50.000 euros, que tinguin més de 2 anys d’activitat com empresa. Rebran formació durant 6 mesos per tenir un negoci el més competitiu i resilient possible”. El període d’inscripció s’obre avui.

Les empreses seleccionades rebran més de 80 hores de coneixement especialitzat i impartit per professionals del món de l’empresa. Al començar el programa i després d’una fase de diagnosi, cada empresa disposarà d’un Pla de Creixement totalment personalitzat, que inclourà un mix de 33 hores d’assessorament expert individualitzat, i 40 hores de formació especialitzada grupals. Paral·lelament tindran lloc sessions col·lectives especials, màster classes i best practices amb experts i empresaris reconeguts, jornades de networking i cooperació empresarial, i una sessió de diagnosi empresarial. Per últim, es farà una proposta “a mida” a l’empresa.

La directora d’Actua Empresa, Judit Hidalgo, ha assenyalat que “de totes les empreses que es presentin s’escolliran un màxim de 50 que gaudiran d’un diagnòstic empresarial que oferirà a l’empresa una radiografia de les seves àrees de millora i desenvolupament. Posteriorment, d’aquestes 50 es triaran les 20 empreses que optaran a una classe magistral en pitch empresarial i que defensaran la seva candidatura. Finalment, 15 empreses Growth, tindran l’oportunitat de realitzar el programa sencer”.

El programa Growth d’Actua té un valor estimat de 15.000 euros per a cada empresa, però les empreses seleccionades només hauran de pagar 600 euros + IGI per la seva participació. Trobareu més informació del programa i dels mentors en aquest enllaç: https://www.actua.ad/programa-growth-actua

Subvencions Actua Empresa 2020

Una altra de les accions previstes són les subvencions Actua Empresa 2020. Per tercer any consecutiu Actua destinarà una partida pressupostària, en aquesta edició de 180.000 euros, per subvencionar serveis subcontractats que responguin a un projecte o necessitat de l’empresa dins la seva estratègia de millora de la competitivitat. El màxim per empresa serà de 6.000 euros. Al mes de juny es faran públiques les bases.

Portal d’Internacionalització d’Actua

De cara al mes de setembre Actua també posarà en marxa un portal d’internacionalització per als empresaris del país amb informació sobre mercats, regulacions comercials i tràmits de tots els països. L’eina, oberta a tothom, servirà per poder fer, entre d’altres, una tria dels millors mercats internacionals per oferir els serveis a l’exterior i per potenciar les exportacions. A més facilitarà eines i tasques cabdals per preparar-nos bé com l’elaboració de plans de negoci i saber com fer una segmentació acurada dels mercats.

Paral·lelament des d’Actua es continua treballant en donar suport a les empreses d’Andorra, coneixent in situ les seves necessitats amb visites programades, ultima la digitalització de tots els establiments hotelers per a la plataforma Google Business View, organitza seminaris en directe d’interès per a tots els sectors i prepara altres importants accions empresarials que es faran públiques properament.