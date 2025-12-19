El Programa Estadístic anual incorporarà 8 noves activitats estadístiques el 2026 i n’oferirà un total de 217

El Consell Andorrà d’Estadística, presidit per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha aprovat aquest divendres el nou Programa estadístic 2026, que conté 217 activitats estadístiques, i que se sotmetrà a l’aprovació del Govern una vegada publicada al BOPA la nova Llei del Pla d’Estadística 2026-2029, aprovada en la sessió del Consell General del passat dia 11 de desembre.
S’inclouran en aquest el programa de 2026 les activitats estadístiques sobre recerca i innovació universitària, transport aeri, ús del transport públic, mobilitat sostenible, estadístiques de finances públiques, monetàries i financeres, també conté estadístiques del raonador del ciutadà i sobre les demandes d’informació estadística oficial.
En aquest Programa 2026 també s’han tingut en compte totes les adaptacions i millores que al llarg dels darrers quatre anys s’han anat recollint per part dels agents del Sistema estadístic, a través dels informes de compliment dels programes anyals, de les aportacions del Consell Andorrà d’Estadística, de les recomanacions fetes pels organismes internacionals i de la tasca que desenvolupa el personal del Departament d’Estadística.
Cal recordar que Llei de la funció de l’estadística pública recull que els plans d’estadística s’han de desenvolupar i concretar mitjançant programes amb vigència anual.
El Consell Andorrà d’Estadística és un òrgan de caràcter consultiu, de participació social d’informants, productors i usuaris de les estadístiques públiques d’Andorra, que assisteix les institucions i els òrgans del Sistema estadístic del Principat per a la millor governança de l’estadística oficial d’Andorra.
Es reuneix en sessió ordinària, almenys una vegada l’any, i està compost actualment per divuit membres, amb la presidència que recau a la Ministra Conxita Marsol, responsable d’Estadística. Hi participa el director del Departament d’Estadística com a secretari, un funcionari del mateix departament com a secretari d’actes i els representants del Sistema estadístic: Consell General, Comuns, Govern, Autoritat Financera Andorrana (AFA), Parapúbliques, Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), Confederació dels sindicats, Confederació Empresarial Andorrana (CEA), l’Agència de Protecció de Dades Personals (APDA), Andorra Recerca i Innovació (ARI), el Centre de Recerca Sociològica d’Andorra Recerca i Innovació, usuaris, comunitat científica, societat civil i enquestats.