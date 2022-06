El programa Escola Verda impulsa l’intercanvi de sinergies entre les escoles

Després d’assolir l’any passat la fita del 100% d’adhesió d’escoles públiques al programa Escola Verda, la iniciativa continua avançant per potenciar-se i generar nous continguts. Per aquest motiu, s’ha decidit impulsar la creació de grups de treball formats per docents de diferents escoles per abordar temàtiques concretes i intercanviar sinergies.

La iniciativa vol promoure la comunicació de les diferents escoles per a compartir iniciatives i accions, i permetre també complir amb els punts establerts a l’Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica.

Així ho ha explicat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, durant l’acte de lliurament de guardons d’Escola Verda. “Estem arribant a tots els escolars del país i també a les seves famílies amb una feina de conscienciació, de forma indirecta, de tota la gent que hi ha al seu voltant al tomb de la sostenibilitat”, ha ressaltat Vilarrubla.

Per la seva banda, Calvó ha explicat que el programa d’Escola Verda permet apropar als centres escolars les mesures i accions que es desenvolupen des del Ministeri en relació a les problemàtiques mediambientals, com per exemple l’economia circular, i quines accions es poden fer per mitigar-les.

Així, s’han entregat 32 guardons a diversos centres dels tres sistemes educatius per als projectes impulsats durant el curs 2021-22 que reconeixen la continuïtat del compromís d’aquestes escoles amb el projecte Escoles Verdes.

Els diferents grups temàtics impulsats tracten temes com els residus i reciclatge, l’hort escolar i el compostatge i la mobilitat. El primer cas tracta sobre els residus que es generen a l’escola i com reduir-los a partir d’un bon coneixement de reciclatge i fomentant la reutilització de material escolar així com reduir la utilització de paper.

En el segon grup s’ha abordat la motivació de l’alumnat, climatologia i què plantar, a més de com fer compostatge. Finalment, en l’últim grup es treballa la realització d’ un pla de mobilitat compartint maneres de fer i accions que es poden adoptar a les diferents escoles. En cadascun dels grups hi han pres part tècnics del ministeri de Medi Ambient i del Ministeri d’Educació per donar suport i consells als diferents centres escolars.

A més de la creació dels grups temàtics, enguany també s’ha treballat per incorporar de cara al proper curs escolar un nou taller d’economia circular. El taller està adreçat als alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat i permet acostar-los les diferències entre l’economia lineal i circular, així com també la proposta de quatre reptes per promoure la participació de l’alumnat.

Programa Escola Verda

El programa Escola Verda va començar el curs 2010-2011 de la mà dels departaments de Medi Ambient i d’Educació del Govern per a impulsar les bones pràctiques ambientals i com a punt de trobada i intercanvi d’idees, iniciatives i accions ambientals dels centres escolars. L’objectiu és aconseguir ciutadans que s’impliquin en la conservació i millora del medi ambient.

El curs 2020-21 es va aconseguir adherir el 100% de les escoles públiques al programa Escola Verda, és a dir, el projecte ja compta amb un total de 32 centres dels tres sistemes educatius del país, arribant cada any a uns 11.000 alumnes, el 99,1% de tot l’alumnat del Principat.