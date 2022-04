El programa EEBE confirma el bon camí amb els resultats del passat EYOF

Els resultats de les corredores del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) Íria Medina i Gina del Rio durant els passats EYOF (Festival de la Joventut) de Vuokatti (Finlàndia), disputats el passat mes de març, van posar de manifest que el projecte dona resultats. Medina en esquí alpí i Gina del Rio en esquí de fons, van ser quartes en l’eslàlom paral·lel i els 7,5 km, respectivament.

El programa EEBE es va crear amb la ferma intenció de fer una aposta decidida per la pràctica esportiva d’alt nivell, però combinada amb els estudis. La intenció era centralitzar el focus d’atenció a l’esport en temporada d’hivern -finals d’octubre i principis de novembre, fins al mes de març- i combinar amb un treball acadèmic intens la resta de l’any.

L’ EEBE en alpí

Roger Vidosa, director d’alpí, valora la feina d’Íria Medina, que va assolir un gran resultat en ser quarta a l’eslàlom paral·lel dels EYOF. “Gràcies a aquest resultat es fica sobre el paper el potencial que coneixem d’Íria, però que encara no hem plasmat en punts FIS”, explica el director d’alpí de la FAE i màxim responsable del programa EEBE en alpí, de la mateixa manera que valora la trajectòria d’aquest programa, que es va iniciar el 2019: “Aquí veiem el que és la feina de l’Esquí Estudi. Ja ho vam veure amb Carla Mijares en el seu moment, 6a a Lausanne -eslàlom dels Jocs Olímpics d’hivern de la Joventut, 14 de gener de 2020- i ara Íria reitera aquests resultats. No són casos aïllats, sinó que són resultats des d’edats bastant joves. S’ha vist també en esquí de fons i no és casualitat”. Per a Vidosa, “crear un EEBE era important i donar-li continuïtat és clau”. “Estem proporcionant més dies d’entrenaments i d’estudi”, hi afegeix, “amb recursos humans i logístics perquè sigui possible”.

En aquest sentit, Vidosa examina el programa també en el seu vessant masculí, on hi ha un gran nombre d’esquiadors U16 i U18: “El balanç és molt bo, sobretot en els U16. En U18 tenim més alts i baixos, hem de fer alguna variació, però l’U16 s’ha vist que aquests tres anys d’EEBE hi ha una millora considerable. El grup U16 és la clau i el nivell ha pujat molt”. Segons el director d’alpí, la progressió dels U16 afecta positivament als que venen per darrere: “Indirectament, afecta el nivell U14 dels clubs perquè ara els clubs s’han centrat en els U14 i estan esquiant força bé”.

L’ EEBE en fons

L’esquí de fons ha arribat, amb Gina del Rio, a una situació similar de projecció, amb la diferència amb l’alpí que el volum d’esportistes és molt inferior. A l’EEBE d’esquí de fons es troben només dos esportistes: Quim Grioche i Gina del Rio. Precisament Del Rio va realitzar també uns molt bons EYOF amb una quarta posició als 7,5 km i una setena posició a l’sprint. Joan Erola explica que la jove fondista “pinta molt bé fa temps”, i que quan surt un esportista “que té potencial, la plataforma EEBE és molt bona per fer sortir aquest potencial”. “Els mitjans que es posen a l’EEBE i a la plataforma fa que tot sigui idoni per aconseguir treure resultats”, afirma el tècnic de l’equip de fons i màxim responsable de la secció.

“El que més valoro del programa EEBE“, diu Erola, “és que ells poden combinar estudis i esport de manera molt adaptada. Des d’octubre i novembre al març, estan centrats en l’esport i l’esport amb neu. Han d’anar pas a pas, però la combinació acadèmica i esportiva és una solució molt interessant. Pocs països tenen aquesta estructura”, afirma. “La pena és que no hi ha més gent”, assegura, ja que en esquí de fons només són dos esportistes.

Respecte a Gina del Rio, Erola explica que quan va entrar al programa “era una jove amb bones aptituds per a l’esquí, però tècnicament s’havia de treballar molt”. No obstant això, afirma el director de fons, “aquest any Xabier -Del Val, entrenador- ha estat molt a sobre d’ella”. “Hem prioritzat molt la part tècnica, perquè encara li falta”, hi afegeix Erola, que creu que l’andorrana “físicament està al nivell”.

Al cap i a la fi, el programa EEBE té com a filosofia apostar per l’esport sense defugir les responsabilitats acadèmiques. Aquesta temporada la collita de resultats ha quedat palesa als EYOF i amb nombroses millores de punts FIS en els joves U16 d’esquí alpí. Resultats que continuen donant arguments per consolidar i mantenir en el temps l’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu.