El programa d’oci alternatiu INSOMNI presenta ‘Imitólogo’, monòleg d’Edu Mutante

El pròxim divendres 16 d’octubre tindrà lloc l’actuació d’Edu Mutante amb el seu monòleg ‘Imitólogo’, a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, a les vuit del vespre. Aquest espectacle s’inclou en el programa d’oci nocturna alternatiu INSOMNI en la seva edició de tardor. Recordem que aquest monòleg estava inclòs en el programa de Festa Major de la Seu d’Urgell que finalment, per un rebrot de la Covid-19, no es va poder celebrar.

El regidor de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Joan Llobera, fa una crida a assistir a aquest espectacle: “Animeu-vos a venir, ja que estem en un moment on l’humor ens pot ajudar a portar millor la situació actual”.

L’entrada a l’espectacle d’Edu Mutante, un jove que imita famosos, és gratuïta però cal fer inscripció prèvia per a poder assistir fer de dues maneres: telemàticament, al web de www.laseu.cat en l’enllaç directe del programa d’INSOMNI que hi haurà a la pantalla d’inici al link http://agenda.laseu.cat/insomni/ o bé trucant al telèfon 973355608, o enviant correu a joventut@aj-laseu.cat Les places són limitades segons l’aforament de l’espai.

Cal remarcar que en totes les activitats d’INSOMNI es potencien les mesures distància entre persones, desinfecció de mans i mascareta posada.

INSOMNI

La finalitat de totes les actuacions d’INSOMNI és la d’oferir oci nocturn alternatiu. Són activitats promogudes per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i les àrees de Joventut i d’Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. També hi col·laboren en algunes de les activitats les Àrees de Cultura, Medi Ambient i Promoció Econòmica del Consistori urgellenc.

El programa INSOMNI, tot i que ofereix activitats obertes a tots els públics, vol promoure la participació dels i les joves en les mateixes.