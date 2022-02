El programa d’Esquí Escolar d’Andorra rep la nominació al concurs internacional FIS SnowKidz Award

El projecte d’Esquí Escolar d’Andorra ha estat nominat com a exemple de promoció de l’esquí entre els infants i joves en el concurs internacional de la FIS (Federació Internacional d’Esquí) SnowKidz Award. Aquesta és la segona edició del certamen que premia iniciatives que impulsen la pràctica d’aquest esport, tenint en compte les condicions de cada país. El Principat, a través de la Federació Andorrana d’Esquí i de la candidatura dels Campionats del Món d’esquí alpí Andorra 2027, opta a guanyar el concurs, competint amb vuit propostes més, que s’han fet públiques aquesta setmana. El jurat decidirà el projecte guanyador durant el congrés FIS de Vilamoura durant el mes de maig, on també es determinarà la seu dels mundials d’esquí alpí 2027, que Andorra opta a organitzar.

Entre els criteris d’avaluació de les propostes, els membres del jurat de la FIS valoren diferents atributs. Un dels factors que té més pes és que sigui una iniciativa exitosa de manera demostrable i quantificable quan els joves tenen un primer contacte amb la neu. La qualitat del projecte, en el sentit de la planificació i execució; la seva evolució, tant pel que fa al nombre de participants com d’accions afegides i millores al llarg del temps; la possibilitat que el projecte pugui ser transferible i implementable amb relativa facilitat a altres associacions nacionals d’esquí; que es demostri que és un projecte a llarg termini capaç de retenir els infants en els esports de neu, també són requisits que el jurat avalua. Com a segones prioritats, també es valora que les propostes tinguin viabilitat comercial i valor promocional, contribuint a augmentar l’interès per les activitats dels esports de neu a través d’accions de comunicació i difusió.

Tots els finalistes rebran un premi de 5000 CHF i un certificat. Els guanyadors addicionalment obtindran 10’000 CHF el primer lloc, 8’000 CHF el segon premiat, i 5’000 CHF seran per a la tercera proposta guanyadora.

Els altres nominats als premis FIS SnowKidz Award són els projectes Bill Koch Ski League (USA), Simon Ammann Jump Parcours (Suïssa), Everyone on Snow (Sweden), My First Snow Day (Espanya), Mision Sandkids (Perú), Moes’ Wintersport Club (Netherlands), Shred Kids (Alemanya), i Snow Moves! (Finlandia).

L’Esquí Escolar a Andorra

L’Esquí Escolar és una activitat física obligatòria per a tots els alumnes de primera ensenyança, escolaritzats a Andorra. Forma part de l’àrea d’educació física i com a tal s’integra dins dels projectes educatius i curriculars dels centres docents. Els objectius són cooperar en la formació integral dels alumnes, ajudar-los a superar-se i millorar les capacitats corporals per contribuir al desenvolupament de les aptituds físiques de base, adquirir progressivament el grau d’aprenentatge que els permeti el domini de la tècnica de l’esquí, promoure el respecte per la natura i les activitats a l’aire lliure i fomentar actituds de companyonia, convivència cívica i respecte envers les normes, el material i els espais d’ús comú. Cada temporada d’hivern hi prenen part més de 7.000 joves, dels quals uns 4.000 són estudiants de primària, i 3.000 de secundària, dels tres sistemes educatius.

Les estacions d’esquí col·laboren molt estretament amb el Govern d’Andorra per tal que el projecte es pugui du a terme. Així, L’Executiu subvenciona els forfets i les classes amb monitor, (que les estacions ofereixen a un preu molt reduït) així com el transport fins els camps de neu, el que suposa una despesa de 160,18 euros per cada estudiant de primària i 110,80 euros en el cas dels alumnes de secundària. El total de la inversió del Govern en el projecte és d’1.443.299,7 €, el que representa un 2% del pressupost de l’executiu.

Projecte Snowkidz de la FIS

El projecte internacional de la FIS, SnowKidz, és la primera fase de la campanya Bring Children to the Snow. És un programa únic i una plataforma de comunicació que permet als organitzadors de tot el món compartir i mostrar els seus esdeveniments per portar els nens a la neu. Els esdeveniments poden tenir lloc en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Entre les accions d’aquesta iniciativa destaca aquest premi, que és el segon any que es du a terme.