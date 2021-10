El Programa d’atenció psicològica en el marc de la COVID-19 permetrà fins a 12 sessions per usuari

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, una modificació del programa d’atenció psicològica en el marc d’emergència sanitària causada per la COVID-19 per tal de poder oferir més sessions als seus usuaris. Així, el titular de Salut ha recordat que es tracta d’un programa destinat a reduir els efectes negatius en la salut mental de part de la població provocats, directa o indirectament, per la pandèmia.

D’aquesta manera, en el decret inicial s’estipulava que el programa preveia fins a 8 sessions per usuari: una inicial on per fer l’avaluació del cas, sis de seguiment i intervenció, i una darrera d’avaluació final. Amb la modificació aprovada, es permetrà prolongar el nombre de sessions amb 4 més, arribant fins a un màxim de 12 sessions. Aquesta ampliació l’haurà de sol·licitar, quan sigui necessari, el psicòleg que tracta a l’usuari al ministeri de Salut.

Pel que fa als destinataris, s’hi poden adherir persones de més de 6 anys que o bé hagin patit la malaltia, o bé un procés de dol relacionat amb aquesta, o bé hagin resultat greument afectats per les mesures que se n’han derivat. La manera habitual per accedir al programa és a través del metge referent, d’un psiquiatre o dels psicopedagogs de les escoles, que un cop comprovada l’afectació deriven al psicòleg.

Cada sessió té un preu de 36 euros: el Govern n’assumeix directament el 65% i la resta, el 35%, va a càrrec de l’usuari. L’Executiu té una partida de 225.000 euros disponible per fer front a aquest programa.