El professor William Cisilino guanya el 34è Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Cultural

El jurat del Premi Internacional Ramon Llull ha decidit, per unanimitat, atorgar la distinció del certamen en la seva modalitat de Catalanística i a la Diversitat Cultural a William Cisilino, director de l’Agència regional per a la llengua friülana, organisme públic de la Regió Autònoma de Friül-Venècia Júlia responsable de planificar i implementar accions de política lingüística per a la llengua friülana, situat a Udine (Friül, Itàlia).
El jurat ha destacat la seva tasca per a la valorització de les llengües minoritzades a Itàlia i la seva vinculació amb la promoció i l’ús del friülà en tots els àmbits de la comunicació. Va ser vicepresident de la NPLD, la Xarxa europea de minories lingüístiques amb seu a Brussel·les. El jurat ha apreciat, a més, el coneixement i l’atenció que ha dedicat a la realitat lingüística del Principat i la implicació en iniciatives sorgides als territoris de llengua catalana.
El premi, dotat amb 6.000 euros, es convoca anualment i de forma conjunta per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Aquest reconeixement té per objectiu valorar el conjunt de l’obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o una institució de fora del domini lingüístic que s’hagi dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes en el seu país, en la modalitat a); o bé l’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat, o de la diversitat cultural com a valor universal, en la modalitat b).
Enguany, el jurat ha estat format per Agustí Alcoberro, Carles Duarte, Teresa Fèrriz i Jaume Subirana, per part de la Fundació Congrés de Cultura Catalana; i Teresa Colom, Jordi Ginebra, Maria Josep Cuenca, i Joan Sans per part de la Fundació Ramon Llull.
Aquest guardó es va lliurar per primera vegada l’any 1986 a l’Anglo-Catalan Society i en les darreres edicions els guardonats han estat l’Association française des catalanistes (2024), Dominic Keown (2023), Mary Ann Newman (2022), Joseph Lo Bianco (2021), Ko Tazawa (2019), Christer Laurén (2018), Jon Landaburu (2017), Kathryn Woolard (2016) i Philip D. Rasico (2015).
El premi es lliurarà en una cerimònia que es farà al desembre a Andorra, on també es donaran a conèixer els Premis Ramon Llull en les categories de traducció literària i promoció internacional de la creació catalana.
William Cisilino, un referent en la promoció de les llengües minoritàries a Europa
Nascut a Udine (Itàlia) el 1974 i llicenciat en Dret amb especialització en Dret Internacional per la Universitat de Trieste, William Cisilino ha dedicat més de dues dècades a la defensa i promoció de les llengües minoritàries, especialment la friülana. Amb una sòlida trajectòria en institucions públiques, ha ocupat càrrecs destacats com a cap de l’Oficina per a la llengua friülana de la Província d’Udine i director dels Serveis de cultura, esport i identitat de la mateixa institució.
També ha tingut un paper actiu en l’àmbit internacional, coordinant iniciatives dins la Comunitat de Treball Alpe-Adrià i l’Associació de regions frontereres europees. Des del 2011, Cisilino dirigeix l’Agència regional per a la llengua friülana, des d’on impulsa polítiques per a la protecció i difusió de la llengua en tots els àmbits de la vida moderna. Autor de diversos articles i monografies sobre drets lingüístics i cultura friülana, la seva tasca ha estat clau per a consolidar el reconeixement institucional i social de les llengües minoritàries a la regió del Friül-Venècia Júlia.