El professor Johannes Stroebel guanya el IX Premi Internacional Calvó Armengol

El Govern d’Andorra i la Barcelona School of Economics (BSE) han anunciat el guanyador del IX Premi Internacional d’Economia Calvó-Armengol: Johannes Stroebel, professor de Finances a la Stern School of Business de la New York University (NYU). El premi s’atorga a Stroebel per les seves contribucions pioneres a la comprensió de com les connexions socials, les creences i les interaccions modelen els resultats econòmics i financers.
Amb aquest nou reconeixement, el professor consolida la seva trajectòria investigadora, que ja ha estat distingida amb el prestigiós Fischer Black Prize de l’American Finance Association, la Sloan Research Fellowship i la Carnegie Fellowship.
“És un veritable honor rebre aquest premi. El treball teòric seminal de l’Antoni Calvó Armengol sobre els efectes econòmics de les xarxes socials ha influït profundament en la meva pròpia manera de pensar sobre aquest tema, i és sorprenent quantes de les seves prediccions han trobat un fort suport empíric”, ha afirmat Strobel. A més, ha afegit que “entendre els determinants i els efectes del teixit social de la societat sembla més rellevant que mai, i estic agraït que es reconegui d’aquesta manera la meva feina i la de molts coautors meus”.
Els membres del jurat d’aquesta edició han estat els professors Antonio Cabrales (UC3M), Melissa Dell (Harvard), Benjamin Golub (Northwestern) i Joan Llull (IAE-CSIC i BSE).
Contribucions i impacte de la recerca del professor Stroebel
Stroebel va rebre el seu PhD en Economia a la Universitat Stanford i el seu títol universitari a la Universitat d’Oxford. La recerca innovadora del professor Stroebel revela com les xarxes socials i les connexions interpersonals modelen fonamentalment les decisions econòmiques i financeres, amb implicacions de gran abast per a la política pública i els mercats globals.
Un exemple és la creació i publicació de l’Índex de Connexió Social (SCI), un conjunt de dades revolucionari basat en connexions de Facebook que mesura els llaços socials entre àrees geogràfiques. Això s’ha convertit en una eina de recerca estàndard que permet nous estudis sobre temes com el comportament d’inversió, els fluxos comercials, la infraestructura urbana i la propagació geogràfica de malalties.
Més enllà de les xarxes socials, l’anàlisi de Stroebel ha posat l’accent en avenços en l’àrea de finances vinculades amb el clima, concretament sobre les taxes de descompte a llarg termini, on suggereix que els rendiments tradicionals dels actius sovint infravaloren els beneficis llunyans de la política climàtica i d’altres projectes amb horitzons a llarg termini.
Sobre el premi internacional en economia Calvó Armengol
Les activitats relacionades amb el Premi inclouen una cerimònia de lliurament del premi al professor Stroebel, que tindrà lloc a Andorra la Vella, el 9 de juny de 2026. I, l’endemà, el 10 de juny, el guanyador impartirà una conferència acadèmica del Premi Calvó Armengol, a Barcelona.
El premi està dotat amb 30.000 euros i és promogut pel Govern d’Andorra i la Barcelona School of Economics. La conferència compta amb el suport del Programa d’Excel·lència en Recerca Severo Ochoa a través de l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) d’Espanya.
El premi Calvó Armengol es va crear en memòria d’Antoni Calvó Armengol, andorrà i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i la BSE, que va morir el 2007 als 37 anys. El premi s’atorga cada dos anys a un economista o científic social menor de 40 anys per les seves contribucions a la comprensió de l’estructura de la societat i les seves implicacions en l’economia.
Altres investigadors guardonats en les edicions anteriors han estat: Esther Duflo, Roland Fryer, Raj Chetty, Matthew Gentzkow, Melissa Dell, Benjamin Golub, Stefanie Stantcheva i Benjamin Moll.