El Procicat preveu permetre la mobilitat per tot Catalunya a partir de dilluns

Mobilitat per tot Catalunya a partir de dilluns. Això és el que té previst aprovar el Procicat en la reunió que s’ha de fer aquest dijous. Aquest matí, com és habitual els dimecres, s’ha reunit el comitè tècnic, que no aprova cap mesura. Des de divendres, que va prorrogar les mesures actuals, el Procicat té sobre la taula la possibilitat d’engegar el pla de reobertura a partir de dilluns que ve, 26 d’abril, si la situació de la pandèmia ho permet.

La reunió del Procicat està prevista per aquest dijous al matí; s’hi han de concretar les noves mesures, que ja es comptava que passarien per un augment de la mobilitat. Recuperar la mobilitat per tot Catalunya que es va permetre per Setmana Santa -amb la bombolla de convivència- és una opció.

Una altra era establir confinaments territorials diferenciats, a la carta, en funció de la situació epidemiològica dels diversos territoris, com va avançar el conseller d’Interior en funcions, Miquel Sàmper. Aquests territoris podrien ser les regions sanitàries, una divisió territorial que ja s’ha utilitzat, o les vegueries.

El pla de reobertura ja es va anunciar divendres passat, quan es van prorrogar les mesures vigents des de després de Setmana Santa en considerar que es necessitaven set dies més “per estabilitzar i entrar de nou en una fase de regressió i doblegar la corba”.

L’actual confinament comarcal està vigent des del divendres 8 d’abril, passat Setmana Santa.

Estabilització de la pandèmia

Fa dies que les dades epidemiològiques i la pressió hospitalària s’han estancat, fins al punt que l’augment de la mobilitat que es va permetre per Setmana Santa no ha fet créixer els contagis ni les hospitalitzacions.

Ja fa cinc dies consecutius que dos dels principals indicadors epidemiològics milloren lleugerament. Així, tant la velocitat de reproducció com el risc de rebrot baixen des de dissabte.

Aquest dimecres, a més, l’Rt s’ha tornat a situar per sota de l’1, el llindar a partir del qual aquest índex mostra un augment dels contagis.

És encara una Rt de 0,98, però fa una setmana era d’1,31, i encara va pujar fins a 1,39.

