El Procicat limitarà l’accés rodat als parcs naturals a la cabuda dels aparcaments

Les administracions responsables de parcs naturals catalans limitaran l’entrada de cotxes als seus espais a la capacitat dels aparcaments. Per tant, ja no permetran l’aglomeració de cotxes estacionats als vorals de camins i carreteres en aquells dies de màxima afluència, que són principalment els caps de setmana i ponts festius.

Així ho ha anunciat aquest dijous el conseller d’Interior, Miquel Sàmper. Concretament, ha anunciat que el Procicat aprovarà aquest divendres la limitació de la cabuda dels parcs naturals perquè s’ajusti estrictament al nombre de vehicles que poden absorbir els seus aparcaments públics. En cas de concentració de més cotxes, no se’ls permetrà l’accés si aquests espais ja estan plens.

Miquel Sàmper ha dit que amb aquesta nova restricció es vol “aturar” episodis com el que hi va haver la setmana passada als principals accessos al Montseny, amb “quilòmetres i quilòmetres de cotxes a la vora de la carretera, que haguessin impedit el pas d’un cotxe de bombers o d’una ambulància en cas d’emergència”. Sàmper hi ha afegit que, en el context actual, la decisió també vol ajudar a garantir la reducció de la interacció social i del risc de contagi que pot suposar una concentració excessiva de visitants en un mateix espai.

La mesura ja es començarà a aplicar de manera immediata als parcs de les regions de Barcelona i Girona, on en molts casos depenen de les respectives diputacions. I Sàmper ha avançat que Interior “ajudarà a fer que els parcs naturals puguin realment executar aquesta resolució”. En aquest sentit, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ja ha confirmat la seva voluntat de començar a aplicar aquesta limitació.

Contrastos a l’Alt Pirineu i Aran segons les dates

Pel que fa als espais protegits de l’Alt Pirineu i Aran, la majoria estan gestionats directament per la Generalitat mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, si bé en molts casos els titulars tant dels terrenys com dels accessos no són el Govern ni les diputacions, sinó les Entitats Municipals Descentralitzades -en tractar-se de béns comunals- o bé propietaris privats. Per tant, hi ha situacions en què són aquests propietaris els qui tenen potestat per decidir de limitar-hi o no l’accés. Tot i això, alguns d’ells ja s’han mostrat partidaris d’establir alguna regulació per evitar situacions puntuals de col·lapse.

Alguns dels casos més significatius de problemes als accessos en dates concretes són la Pica d’Estats -on l’aparcament més proper al cim és en terrenys de l’EMD d’Àreu- i l’estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm, que depèn de l’EMD de la Vila i Vall de Castellbò. Tot i això, tant en aquests com en d’altres indrets es dóna la circumstància que l’afluència és molt alta en determinades dates però molt baixa la resta de l’any, quan hi ha espai de sobres per acollir els vehicles que s’hi apropen, sobretot entre setmana. Dos altres punts conflictius d’aquest estiu, fora de l’Alt Pirineu, han estat els accessos al Pedraforca i al Cap de Creus.

Aquest juliol i agost s’ha constatat un increment del nombre de visitants a quasi tots els espais naturals dels Pirineus, segons dades del Govern. Una tendència que s’ha mantingut en els ponts festius posteriors, tant per la Diada com per la festivitat de la Mercè a Barcelona i en el recent pont del Pilar, en un context de més interès pel turisme d’interior a causa del descens dels viatges a l’estranger o a destins urbans a causa de l’actual situació sanitària.