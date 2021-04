El Procicat formalitza la lliure circulació per Catalunya des de dilluns vinent

El confinament comarcal s’aixecarà de manera total dilluns vinent, 26 d’abril. El Procicat ha acordat formalment aquest dijous permetre la lliure circulació per Catalunya, on tot i això s’hi manté el tancament perimetral. Entre les novetats de la setmana vinent també hi ha que es recuperaran totalment les classes presencials pels estudiants de batxillerat i que podran reobrir bars i restaurants dels centres comercials en el mateix horari que la resta, fins a les 17 hores.

Els departaments de Salut i d’Interior de la Generalitat -responsables del Procicat- també han anunciat que s’amplien els aforaments en activitats religioses i esportives, del 30 al 50%. El comerç ja no tindrà limitació de metres quadrats, tot i quedar-se en l’aforament del 30%, i podran obrir els espais infantils lúdics amb aquest mateix aforament, però sense restauració.

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha justificat que es faci ara aquesta flexibilització per la “situació estable” en què, assegura, es troba la pandèmia. Tot i això, ha recordat que les unitats de cures intensives encara estan al llindar de 500 pacients i que per això cal continuar amb “molta precaució i evitar al màxim les interaccions socials”. La flexibilització tindrà una vigència de 7 dies, fins a les 0.00h del 3 de maig. Com en el transcurs de la pandèmia, aquestes mesures seran avaluades contínuament en funció de l’evolució de les dades epidemiològiques. Segons Vergés, ara “les dades epidemiològiques són bones i això permet fer una passa endavant”.

Tendència a la baixa en la incidència a la Seu i a l’Alt Pirineu

Pel que fa justament a les dades actuals, a nivell local, aquest dijous s’ha confirmat novament la tendència a la baixa a l’Alt Pirineu. A l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu, la velocitat de reproducció del virus (Rho7) ja torna a estar molt per sota del límit recomanat (a 0,65); i el risc de rebrot es redueix a 370. L’Alt Urgell està en valors força semblants: a 0,68 i 430 respectivament. Uns índexs millors que els de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, on se situen a 1,00 i a 583.

Als quatre hospitals pirinencs ara hi ha 23 ingressats per coronavirus, dels quals només 3 corresponen al Sant Hospital de la Seu. I el percentatge de positius als nous tests és del 7,5% (8,9% en el cas de l’Alt Urgell). Quant el percentatge de vacunació a la Seu i comarca, ara és del 23,7% en la primera dosi (4.659 persones) i de quasi el 8% a la segona (1.538).

Prudència i contenció

De la seva part, el conseller en funcions d’Interior, Miquel Sàmper, ha volgut posar en valor quatre punts. En primer lloc, ha ratificat els criteris de contenció i prudència perquè “el factor de crítics i ocupació de les UCI es resisteix a baixar amb la velocitat que voldríem”. En segon lloc, Sàmper ha explicat que “tenint en compte el ritme positiu de vacunació, la nova política de cribratges que ha anunciat el departament de Salut i la pujada de la temperatura pròpia de la primavera, des del Govern hem de gestionar les accions de la pandèmia basant-nos en criteris de resiliència, que ens permetin assolir un grau de convivència amb aquest virus, com han fet països com el Japó”.

Com a tercer punt a tenir en compte, el titular d’Interior ha tornat a apel·lar a la “corresponsabilitat” perquè “ara que veiem índexs positius i comencem a introduir mesures de reobertura, lenta però segura, cal seguir mantenint les mesures estructurals de distància, mans, mascareta i ventilació i reduir les interaccions i tot allò que no sigui imprescindible”.

El Govern català admet que la mobilitat de Setmana Santa no ha disparat els contagis

Finalment, el conseller ha tornat a agrair a la ciutadania el “grau de compliment exemplar”. En aquest sentit, aquests dies el Govern ha reconegut que, després de l’anàlisi de l’impacte epidemiològic, s’ha demostrat que la mobilitat permesa per Setmana Santa “no ha tingut efectes”. Sàmper s’ha felicitat d’aquest fet, perquè entén que “això vol dir que la població ha complert i ha donat exemple”, i que, contrastant-ho amb les dades d’abans de Setmana Santa, s’ha demostrat que hi ha d’altres activitats que suposen un risc de contagi més gran que el fet de desplaçar-se amb vehicle particular.

Pel que fa justament a activitats de risc, el comissari dels Mossos d’Esquadra, Joan Carles Molinero, ha recordat que “continuen vigents les mesures de confinament nocturn, per la qual cosa continuaran els dispositius per garantir aquestes restriccions”, per “evitar festes il·legals o botellons“. Molinero ha agraït la col·laboració de les policies locals en aquests controls i també ha remarcat que aquest cap de setmana encara estarà vigent el confinament comarcal, per la qual cosa també es mantindran els controls d’aquesta limitació.

Cribratge poblacional d’automostra als CAP

A la mateixa compareixença, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha detallat com serà el nou cribatge poblacional, que persegueix, juntament amb el rastreig de casos i contactes, “anar una passa per davant del virus”. Aquesta acció, perfeccionada amb l’experiència dels darrers cribratges a les universitats, arrencarà al llarg de la setmana vinent en poblacions de tres regions sanitàries on, segons els equips de vigilància epidemiològica, la incidència de l’epidèmia és més elevada que la mitjana del país: Lleida, Girona i Catalunya Central.

Els cribratges es faran gràcies a la capacitat de 4 grans laboratoris que, mitjançant el sistema ‘pooling’. Es podran fer fins a 15.000 proves PCR al dia. El cribratge es dirigeix a menors de 70 anys i serà d’”automostra”, de manera que qui hi vulgui participar haurà d’anar al centre d’atenció primària escollit a cada territori. Allà, un gestor COVID introduirà les seves dades en un aplicatiu per fer-li el seguiment i li donarà el kit per fer-se la prova a casa seva. També llavors ja disposarà d’una cita per retornar al CAP la mostra quan l’hagi feta. L’altra novetat d’aquest cribratge és que serà “seriat”, de manera que cada participant podrà fer-se una PCR cada 15 dies, mentre duri la realització del cribratge al territori en qüestió.

Finalment, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha manifestat que “se celebra aquest escenari més favorable que permet flexibilitzar mesures, però cal insistir en fer-ne un compliment molt complet”. Delgado ha reconegut que ara saben “que l’àmbit de més risc són els espais tancats, sense ventilació i on ens traiem la mascareta” i que, per això, cal prioritzar espais a l’aire lliure.

Delgado ha recordat que aquest divendres es podrà celebrar Sant Jordi “complint les distàncies de seguretat, controls d’accés, i essent molt conscients de les mesures d’autoprotecció”.