El Principat es posiciona en el sector del turisme prèmium amb l’Andorra Selected

Presentació de la iniciativa Andorra Selected (Andorra Turisme)

Andorra fa un pas més en el sector del turisme prèmium amb la posada en marxa de l’Andorra Selected, que reconeix els serveis de més qualitat que ofereix el Principat. En aquesta primera fase, un total de 17 establiments han aconseguit formar-hi part després que un jurat internacional i independent hagi reconegut l’elevada qualitat del servei i producte que ofereixen. Tanmateix, durant la presentació al sector, el ministre de Turisme i Telecomunicacions en funcions, Jordi Torres, ha avançat que “en els pròxims mesos volem incrementar els establiments de l’Andorra Selected i arribar a tenir-ne uns 30 a finals d’any”.

Per la seva banda, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha explicat que es tracta “d’un projecte nacional a llarg termini que posiciona la marca Andorra” per a competir amb la resta de països en el sector del turisme prèmium. “Considerem que tenim suficient bon material i que podem fer-ho molt bé”, ha assegurat. Per tal de continuar augmentant el nivell de l’oferta del país, es faran dues valoracions l’any perquè els establiments que compleixin els requisits exigits puguin unir-se a l’Andorra Selected. Així mateix, els que ja en formen part seran avaluats periòdicament per a garantir que mantenen la qualitat exigida. Els membres de l’Andorra Selected es podran reconèixer gràcies a un adhesiu que es distribuirà a mitjan abril.

L’Andorra Selected reconeix i garanteix la qualitat prèmium de diversos serveis que es classifiquen en vuit categories: allotjaments, experiències enogastronòmiques, culturals, de compra, esportives i de lleure, de benestar i bellesa, agències receptives especialitzades i, per últim, transport i serveis. La selecció final l’ha fet un jurat internacional que compta amb representants dels sectors de l’hostaleria, la gastronomia, els mitjans de comunicació i destination management companies. A l’hora de valorar els candidats, s’ha tingut en compte els criteris d’exclusivitat, singularitat, la personalització, el reconeixement de marques internacionals, el servei en idiomes, l’alta qualitat del producte i l’atenció, les polítiques internes, les auditories i les polítiques de sostenibilitat.

Amb aquesta nova marca, l’objectiu és millorar i internacionalitzar el perfil del turista que visita el Principat a fi d’augmentar la seva estada i despesa mitjana. Així mateix, també es busca ampliar l’oferta del país i augmentar-ne la qualitat, creant noves oportunitats de negoci en l’àmbit del turisme prèmium.





Pla d’accions 2023

Amb la finalitat de donar a conèixer l’oferta de l’Andorra Selected, s’han programat diferents accions a nivell comercial i de màrqueting, destacant una gira comercial per Madrid, Londres i París. D’altra banda, s’organitzaran viatges amb agències del sector, així com amb premsa, i es participarà en fires internacionals especialitzades en el segment prèmium, entre les quals la fira ILTM de Cannes.