El Principat disposa d’1,1 biblioteques per cada 10.000 habitants

L’any 2021, al Principat d’Andorra, hi ha un total de nou biblioteques (1), set de les quals són comunals i les altres dues, governamentals; entre totes hi ha un total de 570 llocs de consulta, 48 més que l’any 2020.

La parròquia d’Encamp ha sumat una biblioteca durant l’any 2021, ja que la Biblioteca Nacional s’ha traslladat d’Andorra la Vella a l’antic Hotel Rosaleda. A més, Encamp té dues biblioteques comunals, la d’Encamp i la del Pas de la Casa. La resta de parròquies disposen d’una biblioteca comunal cadascuna, excepte la d’Andorra la Vella, que disposa de la biblioteca governamental, que actua també de biblioteca central. Això vol dir que hi ha 1,1 biblioteques per cada 10.000 habitants al Principat.

Amb relació a l’ús d’aquests equipaments, segons les dades extretes de les enquestes que s’envien cada any a les biblioteques, durant l’any 2021 s’han registrat 63.208 visites, xifra que representa un augment del +27,2% respecte de l’any 2020 (49.684 visites). Cal remarcar que les dades de visites de l’any 2020 es van veure afectades pel tancament causat per la situació sanitària generada pel SARS-CoV-2. Per aquest motiu, es creu convenient fer la comparativa de les dades de l’any 2021 amb les d’abans de la pandèmia: el nombre de visitants del 2021 respecte dels del 2019 ha disminuït un -44,7%.

Contràriament, el nombre d’usuaris inscrits a final d’any augmenta i se situa en 27.766 persones (un +6,9% més respecte de l’any 2020). Pel que fa als préstecs a domicili, han augmentat un +116,0% en relació amb l’any anterior. Com en el cas dels visitants, si es fa la comparativa dels préstecs domiciliaris envers l’any anterior a la pandèmia, han disminuït un -16,5%.

(1) S’hi inclouen les biblioteques comunals, la Biblioteca Nacional d’Andorra i la Biblioteca Pública del Govern d’Andorra. Se n’exclouen les biblioteques d’institucions d’ensenyament superior (exceptuant la Biblioteca Comunal de Sant Julià de Lòria, pel seu caràcter de biblioteca comunal), les biblioteques per a grups especialitzats d’usuaris (centres penitenciaris, treballadors d’empreses…) i les biblioteques especialitzades (arxius i museus, centres sanitaris, institucions religioses, etc.).