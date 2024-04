El Principat celebra Sant Jordi

Imatge gràfica del Comú d’Escaldes-Engordany per a aquest Sant Jordi (Comú)

El Principat d’Andorra celebra avui dimarts, dia 23 d’abril, una nova diada de Sant Jordi. Les diferents parròquies del país han programat per a tot el dia diferents activitats, encara que, com mana la tradició, les parades de llibres i roses acaparen la major part del protagonisme.

A més de les administracions, altres organismes i entitats també han programat actes amb motiu de la diada de Sant Jordi 2024. Actes de caràcter eminentment cultural i que, alguns d’ells, ja s’han celebrat de forma anticipada durant la setmana.





Algunes de les propostes més destacades

Escaldes-Engordany traspua cultura per Sant Jordi

La plaça Coprínceps és l’escenari on es fan totes les activitats de la jornada a Escaldes. La fira de Sant Jordi amb les seves parades de llibres, roses i artesania roman oberta tot el dia (de 10 a 20 hores). Per aquest espai, hi van passant els escriptors del país per a signar els seus llibres (de 16.30 a 18 hores).

També s’han programat espectacles. Així, al migdia (12.30 hores) es farà la lectura de Perdoneu les disculpes, de Txema Díaz Torrent i Bru Noya amb l’actriu Núria Montes, i a la tarda (17.30 hores) serà el torn d’El meu amic Brutus, un espectacle infantil de la Companyia del Príncep Totilau. Finalment, a les 18.30 hores es farà el lliurament de premis del 23è Taller concurs de punts de llibre Sant Jordi 2024.

El Comú ha organitzat, per a les 20 hores d’aquest dimarts, un taller per a elaborar roses amb ganxet. Per a participar-hi calia inscripció prèvia i tenir nocions d’aquesta pràctica.





A Encamp, activitats per a grans i petits

A les 16 hores, a Encamp, se celebra la Festa de Sant Jordi per a la gent gran amb un ball i un berenar a la Sala de Congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp (calia inscripció per a assistir-hi).

Per a les 17.30 hores, hi ha programat el taller infantil ‘Feliç Sant Jordi! Dracs i roses’, a la Biblioteca Comunal d’Encamp, per a infants majors de 6 anys (també era necessari per prèviament la inscripció).

Durant la jornada es reparteixen llibres-sorpresa d’ocasió, amb un embolcall molt original, a les dues biblioteques d’Encamp i el Pas de la Casa.

A banda d’aquestes activitats, Encamp i el Pas de la Casa ofereixen les tradicionals parades amb els llibres i les flors com a protagonistes indiscutibles.





Ordino celebra un Sant Jordi ben dolç per a la canalla

Durant tot el dia, la Biblioteca Comunal regala llibres de segona mà i xapes amb motius de la llegenda de Sant Jordi i a les 17.30 hores es farà un taller per a infants de roses fetes amb llaminadures.

D’altra banda, per a aquest divendres vinent, 26 d’abril, a les 18.30 hores, hi haurà el contacontes de “Sant Jordi a la cova del drac”, a càrrec de Vanessa Silva. Una activitat adreçada a infants de 4 a 8 anys.





Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA)

L’equipament cultural escaldenc participa activament a la diada de Sant Jordi organitzada pel Comú d’Escaldes-Engordany a la plaça Coprínceps. La paradeta de llibres es troba oberta de les 10 i fins a les 18 hores i ofereix una selecció de llibres d’art i productes de la botiga del museu.





Societat Andorrana de Ciències (SAC)

Aquest Sant Jordi, la Societat Andorrana de Ciències és present en la parada d’Àgora Cultural a la plaça del Poble, a Andorra la Vella. La SAC ja disposa de la litografia 2024, la revista Àgora 36, els darrers llibres de la SAC, i materials diversos de les entitats.





La Seu d’Urgell llueix bonica per Sant Jordi

Aquesta diada de Sant Jordi, el passeig Joan Brudieu de la Seu s’ha omplert amb prop d’una quarantena de parades que romanen obertes al públic de nou del matí a vuit del vespre.

Hi ha 8 parades pertanyents al gremi de llibreters i 5 de venda de roses del gremi de floristeria de la Seu. Pel que fa a les altres parades, són de venda d’objectes d’artesania, productes alimentaris, entitats i associacions i centres eductius de la ciutat. La Seu ha organitzat activitats complementàries durant el dia d’avui.





Quin llibre compro?

Resulta complicat aconsellar a una altra persona quins llibres pot comprar en un dia com Sant Jordi. No tothom té els mateixos gustos i, a més, els gèneres són nombrosos: novel·la, ficció, infantils, biogràfics, poesia, històrics… El millor és remenar i deixar-se endur per la primera impressió o fer confiança a autors de prestigi. També és cert que hi ha escriptors novells que tenen una “ploma” excel·lent. Des de Fòrum.ad es recorda que a més de remenar a les parades -cita obligada avui- també es pot xafardejar per Internet, per exemple a la web de l’Associació d’Editors d’Andorra, on totes les editorials del país hi tenen les seves publicacions.





Feliç Sant Jordi 2023 a totes i a tots!