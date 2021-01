El primer nadó del 2021 es diu Abril i va arribar pocs minuts després de les 3 de la matinada

El primer nadó de l’any 2021 a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha estat una nena. Es diu Abril Solana Martín i ha pesat 2.800 grams. El naixement s’ha produït quan passaven sis minuts de les tres de la matinada.

Els pares, David i Maria José, de la parròquia d’Encamp, expliquen que l’Abril s’ha avançat uns dies. Se l’esperava pel dia 12 però, “estàvem preparant el sopar d’ahir i va voler venir, i aquí la tenim”, ha explicat el pare.

Per a la parella ha estat una sorpresa que l’Abril fos el primer nadó de l’any, però per ells “la qüestió era que vingués bé, i ha vingut molt bé“. El part ha estat ràpid, i malgrat la preocupació per com aniria tot per les mesures de contenció de la Covid-19, els pares han assegurat que ha anat molt bé i han valorat l’ajuda del personal de l’Hospital que els ha atès.

A casa l’esperen les seves germanes, dues bessones de 12 anys, amb moltes ganes de conèixer-la.