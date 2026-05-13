El primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, visitarà Andorra el 20 de maig

Andorra rep el pròxim 20 de maig la visita oficial del primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, que es desplaçarà a Andorra per primera vegada, per a tractar de la cooperació entre ambdós països. En el marc de la visita, el cap de Govern, Xavier Espot, rebrà el seu homòleg portuguès a l’Edifici Administratiu, on mantindran una trobada institucional i una posterior reunió de treball amb els equips tècnics per abordar diverses qüestions d’interès bilateral, multilateral i sobre la cooperació amb la Unió Europea, així com per a reforçar les relacions entre ambdós països. També tindrà lloc la signatura de l’Acord de cooperació en matèria de seguretat interior entre Andorra i Portugal. La visita conclourà amb una conferència de premsa conjunta del cap de Govern i del primer ministre de Portugal.
La delegació portuguesa estarà encapçalada pel primer ministre Luís Montenegro i inclourà, entre d’altres, l’ambaixador de Portugal no resident a Andorra, José Augusto Duarte; el secretari d’Estat de les Comunitats Portugueses, Emídio Sousa; així com el nou cònsol general de Portugal a Andorra, Duarte Pinto da Rocha. Per part andorrana, acompanyaran el cap de Govern la ministra d’Afers Exterior, Imma Tor, i l’ambaixadora d’Andorra a Portugal, Olga Gelabert.
Durant el seu desplaçament a Andorra, el primer ministre inaugurarà Consolat General de Portugal al país, una nova representació diplomàtica destinada a atendre una comunitat resident d’unes 8.500 persones.
La trobada s’emmarca en el context de més de trenta anys de relacions diplomàtiques entre Andorra i Portugal, establertes l’any 1994. La del dia 20 és la primera estada oficial de Luis Montenegro al Principat. La visita estava prevista inicialment per al 29 de gener passat, però es va haver d’ajornar a causa d’un greu episodi meteorològic a Portugal.