El primer esdeveniment d’esports electrònics esgota totes les entrades disponibles

El GESX-Andorra, que ha estat el primer esdeveniment de e-sports organitzat al país, ha superat totes les previsions de participació amb més d’un centenar d’inscrits a la jornada del matí, on es van esgotar totes les entrades disponibles.

L’acte d’esports electrònics que s’ha celebrat aquest divendres, 26 de novembre, al teatre de les Fontetes de La Massana ha superat totes les previsions inicials. La jornada ha començat amb les intervencions del ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, de la cònsol major de la Massana, Olga Molné, i del director del Global Esports Summit, Antonio Lacasa, que han destacat la importància d’aquesta indústria en l’àmbit nacional i internacional.

Gallardo ha explicat que “l’èxit d’aquest primer esdeveniment organitzat a Andorra només fa que consolidar l’aposta estratègica del Govern per diversificar la nostra economia i aquest és un dels sectors que treballem. Volem potenciar el país com una destinació per desenvolupar aquesta indústria i aquest és un pas més per donar-nos a conèixer”.

Per la seva banda, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha assenyalat que “el sector dels e–sports internacionalment està consolidat i cada vegada rebem més demandes d’informació d’empresaris per conèixer el que estem desenvolupant a Andorra. A més, aviat podrem veure l’aterratge de més iniciatives al país”.

En la mateixa línia, Antonio Lacasa, ha declarat que “el GESX Andorra suposa una gran fita perquè és una de les primeres passes per implementació del pla estratègic d’Andorra sota la gran finestra de difusió que ha tingut el GES a Madrid. Estem molt orgullosos de formar part del camí que Andorra treballa per al futur entreteniment digital”.

L’objectiu de la trobada era promocionar el sector dels e–sports d’Andorra, i una de les taules rodones s’ha centrat en el desenvolupament del esports electrònics a Andorra. Han participat el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació del Govern d’Andorra, Marc Galabert, el representant de la Lliga Andorrana de Videojocs i CEO de WHATYOUPLAY, Manel Guerrero, el Ceo de JOB AND PLAY i FOR2PLAY app, Sergio Segado, Carles Casadevall, Retail Marketing Director d’Andorra Telecom, i Eduard Piera Secall, redactor de l’Agència de Notícies Andorrana (ANA).

També han intervingut representants de referència d’entitats internacionals del sector com Esports Bureau, Play the Game Agency i representants de l’Associació Andorrana dels Esports Electronics (AAEE).

A la tarda, la jornada ha ofert una part lúdica amb demostracions, sessió en directe de la Lliga de Videojocs d’Andorra (ALV) i espais on provar jocs i experiències dels e–sports que és de lliure participació.

L’esdeveniment s’emmarca dins de l’acord de col·laboració com a Partner Institucional signat entre Andorra Business i Global Esports Summit, el passat mes de juny del 2021. I és que els esports electrònics són un dels sectors estratègics en què el Govern d’Andorra està treballant per crear un pol de desenvolupament d’aquesta indústria que permeti aportar noves fonts de valor a l’economia andorrana.