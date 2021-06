El primer edifici d’habitatges d’ús social del Govern comptarà amb 22 pisos a Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, –acompanyat del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i de la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés– ha visitat aquest dimarts les obres de construcció del primer edifici impulsat pel Govern destinat a persones amb risc d’exclusió social o que tinguin necessitats socials. De fet, el cap de Govern i els dos ministres han pogut veure un pis de mostra del mateix bloc. L’edifici s’ubica en un terreny de 208 m2 i té accés pel carrer Ciutat de Valls número 69 d’Andorra la Vella.

El bloc de pisos comptarà amb un total de 22 habitatges. Tot, repartit en nou plantes. La planta baixa s’ha concebut com a un espai comú que troba continuïtat en la primera planta, en què hi haurà una zona de bugaderia compartida per al veïnatge de l’edifici.

Filloy ha explicat que aquest edifici s’encaixa en el model d’habitatge de protecció pública entès com a bloc de pisos construïts sobre terreny de titularitat pública o privada i que està únicament destinat al lloguer per a persones amb necessitats socials. Alhora, per donar resposta de manera integral a la problemàtica de l’habitatge de lloguer, el Govern també treballa en el model d’edificacions a preu assequible, entès com a habitatges destinats a lloguer amb un preu inferior al de mercat. La finalitat d’aquest model és facilitar l’accés a l’habitatge a persones i famílies amb una capacitat econòmica limitada, però superior al llindar econòmic de cohesió social.

Un exemple d’aquesta línia de treball és l’edificació que es projecta entre el carrer Terra Vella i el passatge Borda Nova d’Andorra la Vella. Justament, el ministre de Territori i Habitatge ha avançat que en els pròxims mesos, i amb la creació del futur Institut Nacional de l’Habitatge, aquest ens haurà de fer la proposta al Govern de reglament de selecció i accés a l’habitatge de protecció pública.

El terreny on s’ubica l’edificació visitada avui és propietat de la Fundació Privada Armor, que també ha assumit les despeses de la construcció i que –segons el conveni signat entre Afers Socials i la Fundació el juliol del 2018– cedirà al Govern, un cop el bloc de pisos estigui enllestit, amb la finalitat que es destini a exclusivament a habitatges per a persones amb risc d’exclusió social.

“Aquest és un exemple clar de col·laboració publicoprivada una vegada més, en què el Govern juntament amb un privat es posa d’acord per donar una resposta social a una inquietud ciutadana com l’habitatge”, ha apuntat Víctor Filloy. El ministre també ha volgut agrair “a la família Aristot Mora la seva predisposició a col·laborar en aquest projecte, ja que es fan càrrec de la construcció de l’edifici”.

Per la seva banda, el Govern abonarà a la Fundació Privada Armor l’import de 40.000 anuals com a contraprestació per a la cessió de l’ús de l’edifici i, alhora, assumirà totes les despeses de manteniment i les reparacions derivades de l’ús de l’edifici, així com les corresponents al mobiliari i als equipaments, que seran propietat de l’Executiu. El conveni entrarà en vigor en la data en què es produeixi l’acte de lliurament de la possessió de l’edifici i tindrà una durada de 5 anys renovables, previ acord del Govern, per períodes successius de 5 anys.

En la visita a les obres d’aquest dimarts també han participat els membres del Patronat de la Fundació Privada Armor, Jordi Aristot i Daniel Aristot, així com la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol.